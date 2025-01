Rodrygo asume que sus días en el Real Madrid están contados por la vida que está llevando fuera

Rodrygo Goes todavía no se siente cómodo con su nuevo rol en el once de Carlo Ancelotti. Desde la llegada de Kylian Mbappé a la plantilla, el brasileño perdió protagonismo en la línea de ataque, y el arco rival lo tiene cada vez más lejos. A pesar de que se las ingenia para seguir anotando, no tiene la misma libertad que en temporadas anteriores, y eso lo siente.

A esta situación futbolística se suman algunos problemas fuera del campo de juego, que hacen que su estadía en el club no sea la ideal. Lo que ocurre, concretamente, es que el ánimo de su amigo Endrick está por el piso debido a la falta de minutos en el primer equipo, algo que, lógicamente, repercute en su rendimiento en los entrenamientos. Aunque el ex Santos habla constantemente con el joven de 18 años, no logra convencerlo de que tiene el talento suficiente para revertir la situación y ser jugador del Real Madrid. Ya se lo dijo: si no cambia su actitud, sus días en el club están contados con los dedos de la mano.

Endrick no arranca

Un hecho que no pasa desapercibido para la afición merengue es que el futbolista tiene cada vez menos participación en el primer equipo. Carlo Ancelotti le dio la titularidad en el duelo por la Copa del Rey frente al Deportivo Minera, pero al atacante se lo vio sin confianza y con falta de ritmo para enfrentar a la defensa rival.

Lejos quedaron los días en que la afición y gran parte de la prensa del Real Madrid cuestionaban al de Reggiolo por no darle más participación en el equipo. Si bien es cierto que delante suyo tiene a figuras como Mbappé, Vini y hasta el mismo Rodrygo, la cuestión es que no ha sabido cómo ingeniárselas para que Carletto vea que tiene las condiciones para ponerse la camiseta blanca.

Fuera de la final

Así las cosas, parece prácticamente un hecho que Ancelotti no contará con él para el Clásico frente al Barça. El italiano tiene decidido que, para este encuentro, solo pondrá en cancha a los futbolistas que tengan la espalda para afrontar semejante responsabilidad. Y Endrick, actualmente, no da la talla para esta clase de partidos.