Rodrygo es la segunda opción a Nico Williams en una negociación activa que dejaría 90 millones al Real Madrid

El mercado de fichajes empieza a moverse con fuerza, y uno de los grandes protagonistas podría ser Rodrygo Goes. El delantero brasileño del Real Madrid está en el radar del Arsenal, pero no como primera opción. Según fuentes próximas al club inglés, el verdadero objetivo de los ‘Gunners’ es Nico Williams, la joya del Athletic Club que también está en la órbita del FC Barcelona.

Sin embargo, ante la posibilidad de que el internacional español termine firmando por el conjunto culé, en Londres ya manejan alternativas. Y ahí es donde aparece Rodrygo.

El Arsenal prioriza a Nico Williams y relega a Rodrygo como plan B

El Arsenal lleva tiempo buscando reforzar sus bandas con un perfil eléctrico, vertical y desequilibrante. Nico Williams encaja a la perfección en ese molde, pero su acuerdo con el Barça está muy avanzado. El entorno del jugador ve con buenos ojos aterrizar en el Camp Nou y compartir proyecto con amigos como Lamine Yamal o Pedri. Por ello, el club londinense no quiere quedarse de brazos cruzados, y ya ha activado negociaciones con el Real Madrid para tantear la disponibilidad de Rodrygo.

Desde el Bernabéu no verían con malos ojos la operación si el Arsenal llega con una oferta importante. La cifra que se maneja ronda los 90 millones de euros, una cantidad que permitiría al club blanco reforzar otras zonas del campo tras la llegada de Mbappé y el crecimiento de Endrick, que podrían restarle protagonismo al brasileño en el futuro inmediato.

Rodrygo, ante una encrucijada: clave en el Madrid, pero sin rol garantizado

Rodrygo se enfrenta a un momento clave en su carrera. Aunque ha sido una pieza fundamental en los éxitos recientes del Real Madrid, la llegada de Kylian Mbappé y el ascenso de Endrick podrían relegarlo a un papel secundario. El jugador es consciente de que su continuidad en el once no está asegurada, y no vería con malos ojos un cambio de aires si eso le garantiza minutos y protagonismo en otro gran club europeo.

El interés del Arsenal representa una oportunidad tentadora. Arteta valora su capacidad para jugar en ambas bandas y su experiencia en competiciones de máximo nivel. Además, el brasileño se adaptaría a la Premier League por su estilo dinámico y atrevido. Pero todo dependerá de cómo avance la negociación con Nico Williams. Si el Barça logra cerrar su fichaje, como todo indica, el Arsenal pasará al plan B: Rodrygo.

Mientras tanto, en el Real Madrid estudian la situación con calma. No buscan forzar su salida, pero si el brasileño lo solicita y la oferta es buena, Florentino Pérez no lo retendría a toda costa. El futuro de Rodrygo está en el aire… y Londres podría ser su próximo destino.