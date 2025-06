Rodrygo trae varias ofertas que no se acercan a las pretensiones que marca el Real Madrid para negociar

Rodrygo está más fuera que dentro del Real Madrid. Lo más probable es que el delantero abandone el conjunto blanco durante el próximo mercado de fichajes veraniego, ya que tanto Florentino Pérez como Xabi Alonso le han puesto la cruz definitiva. El brasileño está en la lista de transferibles y no tiene sitio en el equipo de cara a la próxima temporada, algo que el jugador ha aceptado.

En este sentido, Xabi Alonso estaría a favor de que el extremo se quedara en el conjunto blanco, ya que cree que puede ser una pieza importante, pero después de hablar con él, no le ha podido confirmar que continúe siendo uno de los titulares. Por eso, Rodrygo le habría dejado claro a su nuevo entrenador que quiere seguir en el once titular o se marchará del Madrid el próximo verano. Una pretensión, la de ser titular, que no le ha garantizado Alonso.

El Arsenal entra en la puja por Rodrygo

Los representantes de Rodrygo ya están buscando destino después de haber abierto la puerta a salir del Madrid, pero están exigiendo un sueldo muy alto a los más interesados. Precisamente, uno de los equipos que más ha puesto interés en él ha sido el Arsenal, ya que Mikel Arteta quiere reforzar la delantera del conjunto londinense con la llegada de Rodrygo, pero ha habido impedimentos.

El conjunto inglés no está por la labor de poner más de 70 millones de euros encima de la mesa. Rodrygo quiere ir al club ‘gunner’, pero el Real Madrid no lo quiere vender por una cifra que no supere los 90 millones de euros. Con lo que las negociaciones se encuentran en punto muerto. Casi atascadas. El futbolista está presionando a todos los frentes posibles para forzar su salida, pero Florentino Pérez no apretará el botón hasta que no se cumplan los requisitos económicos que pide.

Rodrygo pide un salario muy elevado para fichar por el Arsenal

El brasileño estaría dispuesto a recalar en el Emirates Stadium, ya que cree podrá jugar en una liga que le gusta, como es la Premier League, y hacerlo al más alto nivel. Aun así, ha pedido un gran sueldo, convirtiéndose en uno de los mejores pagados de la plantilla, algo que ha hecho que los londinenses se hayan echado un poco para atrás tras las exigencias del futbolista. Este hecho también puede ser un escollo para una posible salida de Rodrygo que va loco por recalar en el fútbol inglés.