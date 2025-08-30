Vinícius no figura en la lista de 6 intocables que Xabi Alonso confeccionó con el presidente del Real Madrid

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha traído una revolución silenciosa: el principio de que ningún jugador tiene el estatus asegurado. Según informa Planeta Real Madrid, el entrenador ha elaborado una lista de seis futbolistas que considera indiscutibles para afrontar los partidos, y sorprendentemente, dicha lista no incluye a Vinícius Júnior.

Los elegidos son Courtois, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler y, como última figura intocable, Kylian Mbappé. Su presencia regular en el once inicial se da por sentada. La decisión se confirmó durante el duelo ante el Oviedo, donde Rodrygo ocupó el lugar de Vinícius desde el inicio, y, aunque el brasileño entró en el segundo tiempo, no sube al podio de fijos. Vini, este año se lo tendrá que ganar a pulso.

El nuevo orden: talento, sí, pero sin blindaje

La ausencia de Vinícius en ese grupo privilegiado refleja un cambio claro en la política interna: no basta con el brillo ni con la reputación. Xabi impulsa la meritocracia como eje del nuevo proyecto: solo quienes den el máximo en cada entrenamiento y partido tendrán asegurada su continuidad en el once.

Este mensaje, además, es muy claro para el resto de la plantilla: nadie tiene el lugar garantizado. Bajo este enfoque, sistemático y exigente, grandes nombres como Vinícius deben reconquistar su estatus desde el día a día. También evidencia la confianza plena que Xabi deposita en jugadores más jóvenes o menos experimentados que se ganan su sitio con trabajo y constancia.

El técnico impone una nueva etapa basada en mérito, donde incluso los más destacados deben demostrar su valía

Para Vinícius, esta situación puede funcionar como un punto de inflexión: su talento sigue siendo indiscutible, pero ahora necesita alinearse con la nueva filosofía del equipo. Es una oportunidad para reconectar con su mejor versión y recuperar un rol protagónico de forma sostenida.

La etapa del “intocable” ha terminado. Xabi Alonso ha instaurado en el Real Madrid una cultura de exigencia sin excepciones, donde incluso las estrellas deben volver a ganarse su lugar. El cambio está en marcha y, para Vinícius, el reto es reconquistarse desde cero. No será una misión fácil, y más ante un técnico que tiene el estatus de líder absoluto entre la afición merengue.