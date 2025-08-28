Seis jugadores del Real Madrid, con nombre y apellidos, han pedido a Xabi Alonso que se cargue a Vinicius

La situación de Vinicius en el Real Madrid no está siendo nada sencilla. Además de los problemas que hay con su renovación debido a las altas exigencias que habría puesto el jugador encima de la mesa, su relación con gran parte del vestuario tampoco es la mejor y, de hecho, algunos pesos pesados habrían pedido a Xabi Alonso que tome medidas serias contra el extremo brasileño.

Se trata del clan francés, liderado por Kylian Mbappé y secundado por Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, además de Thibaut Courtois y Fede Valverde, dos jugadores muy importantes dentro del equipo que también están hartos de la actitud tóxica del brasileño, y habrían exigido al entrenador que se lo cargue de cara a los próximos partidos como un toque de atención.

Varios jugadores del Madrid están hartos de Vinicius

De hecho, su suplencia ante el Real Oviedo en la segunda jornada de Liga ya fue una especie de toque de atención para el delantero, como así reconoció Alonso, que aseguró que pensaba más en lo colectivo que en lo individual. Aun así, esta suplencia no sentó nada bien a Vinicius y hubo varios enfrentamientos en el vestuario, tanto antes del encuentro como después de él, con broncas entre ambos.

Además, su actitud en el terreno de juego también fue lamentable y algunos jugadores, como Mbappé, tuvieron que intervenir para que el delantero no fuera expulsado por el árbitro por su comportamiento tóxico, algo que no aguantan varios jugadores del Madrid, hartos de tener que hacer algo para evitar que el carioca continúe perjudicando los intereses del conjunto blanco en el campo.

El brasileño está perdiendo apoyos en el vestuario

Vinicius va perdiendo cada vez más apoyos en el vestuario y, ahora mismo, solo tendría el apoyo de sus compatriotas de la selección brasileña. Algunos pesos pesados, que antes tenían buena relación con él, se han ido distanciando, cansados de su actitud nociva y de sus constantes quejas y polémicas. El brasileño ya no es tan importante dentro del equipo como antes y así se lo han hecho notar con esta importante rebelión.