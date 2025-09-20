Señalado en el Real Madrid-Espanyol, está fuera, a Xabi Alonso se la ha acabado la paciencia

El Real Madrid-Espanyol deja un nombre propio en el centro de la polémica: Claudio Echeverri Mastantuono. Llegado al club con la etiqueta de crack en potencia, el argentino fue uno de los más observados en el partido, y su actuación volvió a generar dudas. Xabi Alonso, que siempre había tratado de protegerle en público, esta vez fue tajante en privado: ya no hay más margen de error, no está para responder al nivel del Real Madrid.

El técnico vasco entiende que el futbolista no ha estado a la altura de lo que exige vestir la camiseta blanca. Se esperaba desparpajo, determinación y un impacto inmediato en los partidos; en cambio, lo que ha mostrado Mastantuono hasta ahora ha sido irregularidad, pérdidas inocentes y falta de personalidad en escenarios grandes. No ha ofrecido el rendimiento de crack que se le esperaba tras su llegada en el mercado veraniego.

Xabi Alonso pierde la paciencia

Fuentes del vestuario confirman que Xabi Alonso ha decidido apartarlo del equipo en el partido que el Real Madrid debe disputar ante el Espanyol este fin de semana. No se trata de un castigo aislado, sino de un mensaje contundente: en el Real Madrid no se vive del nombre ni de la etiqueta de futuro crack, sino del rendimiento diario.

La paciencia del técnico ha llegado a su límite. Alonso ha intentado darle confianza, oportunidades en entrenamientos y minutos en partidos de menor exigencia, pero la respuesta del jugador ha sido muy pobre. El entrenador lo resume de forma clara: “no he visto nada que justifique el cartel con el que llegó”.

El vestuario también tiene dudas

El golpe no es solo deportivo. Dentro del vestuario, algunos jugadores veteranos esperaban que Mastantuono diese un paso adelante, pero su falta de carácter competitivo ha generado más dudas que certezas. La comparación con jóvenes como Bellingham o Valverde, que sí asumieron responsabilidades desde el primer momento, resulta inevitable y poco favorable para el argentino.

El Real Madrid siempre se ha caracterizado por apostar fuerte por el talento joven, pero en este caso parece que la apuesta no está dando frutos. El futuro inmediato de Mastantuono queda en el aire: o reacciona de forma contundente en los entrenamientos o podría pasar de promesa galáctica a un descarte prematuro. Xabi Alonso no se deja iluminar por la vitola de galáctico que llegó en su día.