Tchouameni descarta el intercambio con el Liverpool, pero pone sobre la mesa una oferta de 60 millones

El futuro de Aurelien Tchouameni en el Real Madrid es incierto. El francés no ha rendido como era de esperar y desde las oficinas blancas ya se está pensando en vender al jugador para recuperar la inversión de cara a la próxima temporada. La decepción es mayúscula, ya que el futbolista era visto como el mediocampista del futuro y su rendimiento ha sido pésimo, por lo que tiene que salir sí o sí de Madrid.

En este sentido, el Liverpool sabe del interés de los blancos por Trent Alexander-Arnold y había ofrecido un intercambio entre el defensa inglés y Tchouameni, pero tanto el jugador como Florentino Pérez habrían descartado la operación. El máximo mandatario del Madrid sabe que el lateral podría llegar gratis el año que viene y sería una tontería dar algo a cambio, mientras que el francés estaría considerando otras opciones antes que marcharse a la Premier League.

En este sentido, Tchouameni ha puesto sobre la mesa de Florentino Pérez una oferta de 60 millones por parte del PSG. El equipo francés quiere a jugadores nacionales y el mediocampista sería uno de los futbolistas ideales para Luis Enrique para construir su medio del campo. Aun así, el Madrid no recuperaría toda la inversión, ya que pagó más de 80 millones por el jugador hace dos temporadas.

Por lo tanto, la entidad madrileña podría pedir más dinero por un jugador que tiene mucho mercado en el mundo del fútbol por sus cualidades técnicas y físicas, pero que no ha acabado de explotar bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Además, tanto el técnico italiano como Florentino Pérez prefieren a Eduardo Camavinga, que le habría ganado la partida a su compatriota de selección.

Tchouameni, entre el medio del campo y la defensa

Además, en muchas ocasiones esta temporada Tchouameni ha tenido que jugar en el centro de la defensa por las constantes lesiones que ha sufrido el Real Madrid. Ancelotti no ha tenido más remedio que colocar al francés de central, ya que no confía en Jesús Vallejo, y el jugador no ha podido sacar a relucir todo su fútbol en una posición que no es la suya y que tiene muchas dificultades.