Tchouaméni, muy sincero con Xabi Alonso, prefiera a Arda Güler antes que a Bellingham

El parón de selecciones está marcando la actualidad del Real Madrid, aunque el club blanco está con el foco en lo que marca el calendario, por lo que los de Xabi Alonso saben que deberán tener un gran rendimiento contra el Getafe, la Juventus de Turín y el Barcelona.Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, ha mostrado una postura clara respecto a sus compañeros de equipo.

En una conversación reciente con el entrenador Xabi Alonso, Tchouaméni expresó su preferencia por Arda Güler, el joven talento turco, sobre Jude Bellingham. El francés considera que Güler aporta una energía fresca y una visión de juego que complementan mejor su estilo de juego.

Evaluación del estado de forma de Bellingham

Tchouaméni ha observado de cerca el rendimiento de Bellingham y ha señalado que el inglés no se encuentra en su mejor estado de forma. Aunque Bellingham ha sido una pieza clave en el mediocampo del Real Madrid, Tchouaméni considera que su rendimiento actual no está a la altura de las expectativas. Esta evaluación ha llevado al francés a preferir la incorporación de Güler en el centro del campo, buscando una mayor dinámica y creatividad en la zona medular.

Xabi Alonso ha hablado con el francés de cómo mejorar la salida de balón y cómo perfilarse para recibir mejor. Ha habido momentos de sensaciones y en esas, Aurélien Tchouaméni le ha reconocido que le encanta tener a Arda Güler cerca porque es un jugador creativo y capaz de hacer cosas únicas que le dan rédito al equipo.

Arda Güler: una apuesta por el futuro

Arda Güler, por su parte, ha demostrado un gran potencial desde su llegada al Real Madrid. Su capacidad para asociarse con sus compañeros, su visión de juego y su habilidad para marcar la diferencia en el último tercio del campo lo han convertido en una pieza valiosa en el esquema de Xabi Alonso. La preferencia de Tchouaméni por Güler refleja una confianza en el talento joven y una apuesta por el futuro del club.

Esta dinámica en el vestuario del Real Madrid pone de manifiesto las diferentes perspectivas y evaluaciones que los jugadores tienen sobre sus compañeros. La competencia interna es saludable y puede llevar a un rendimiento colectivo más alto, siempre que se gestione adecuadamente. Será interesante ver cómo Xabi Alonso maneja estas opiniones y cómo afectan la alineación y la química del equipo en los próximos partidos.