Tchouameni y Mbappé no lo han acogido con los brazos abiertos, se ha acercado a Vinicius, no es de los suyos

Los nuevos fichajes en los equipos suelen empezar sus primeros días siendo acogidos por un grupo o por otro en el vestuario. Por eso, una de las nuevas incorporaciones de este mercado veraniego del Real Madrid ha acabado acercándose más a Vinicius tras ver cómo otros jugadores como Kylian Mbappé o Aurelien Tchouameni no lo acogían con los brazos abiertos en el vestuario.

Se trata de Franco Mastantuono, uno de los fichajes más ilusionantes que ha hecho el conjunto blanco durante este verano. El argentino es una joven promesa procedente de River Plate y, desde el club, creen que será un jugador muy importante de cara a los próximos años, por lo que quieren cuidarlo y que se sienta querido dentro del equipo, algo que no ha acabado de llegar.

Mastantuono ha sido acogido por Vinicius dentro del vestuario

De hecho, el extremo estaría teniendo mejor relación con Vinicius y el clan brasileño antes que con el francés, a lo mejor por la disputa que tuvieron ambos en el último Mundial de selecciones, donde Argentina ganó a Francia y se llevó la Copa del Mundo en un equipo donde, precisamente, estaban futbolistas como Mbappé o Tchouameni, aunque Mastantuono aún era demasiado joven en ese momento.

Esto no significa que los franceses le hayan puesto la cruz al argentino, pero siempre hay jugadores que se adaptan más o menos a un grupo en concreto dentro del vestuario. En el campo, el atacante ya ha debutado bajo las órdenes de Xabi Alonso bajo una ovación tremenda del Santiago Bernabéu, que también está muy ilusionado con lo que pueda hacer el argentino sobre el césped.

La llegada del argentino ha provocado algún problema extradeportivo

Aun así, la presencia de Mastantuono ya ha creado algún problema y el futbolista no lleva ni dos semanas en el Madrid, más por casos extradeportivos que por el fútbol que tiene en sus botas, algo que no preocupa nada al club madrileño, tranquilizando al jugador y asegurándole que esto no creará ningún conflicto serio dentro de la entidad.