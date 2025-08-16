Trend Alexander-Arnold está decepcionando a Xabi Alonso

A pocos días del debut en LaLiga, Xabi Alonso ha decidido prescindir de uno de sus fichajes más mediáticos. Según el artículo de e-noticies, el técnico vasco “ha cargado a su favorito” y lo ha “sentenciado”, lo que implica que Trent Alexander-Arnold podría no tener un papel central en el equipo inicial pese al gran impacto que generó su llegada.

Este giro sorprende, especialmente tratándose de un jugador por el que Alonso mostró interés personal. Desde su presentación, Trent fue visto como una pieza clave por su gran capacidad ofensiva, su precisión en los centros y su talento para crear juego, atributos destacados durante su etapa en el Liverpool y que encajaban con la visión de Xabi como sucesor táctico de Dani Carvajal. Un hecho que provocó el enojo de un Dani Carvajal que se ve con mucha ascendencia en el vestuario merengue.

Más dudas que certezas: ¿qué falla en Trent?

La llegada del inglés despertó mucha ilusión, pero también generó inquietudes sobre cómo encajaría en el nuevo sistema de Alonso. Analistas y comentaristas como Álvaro Benito han cuestionado su perfil defensivo, señalando que “no supera a Carvajal” en esa faceta y que su capacidad como pasador y organizador no compensa esas carencias.

Además, si bien el técnico reconoció que el debut de Alexander-Arnold y de Huijsen supuso “un gran salto de calidad” y alabó su carácter positivo, también dejó claro que lo positivo no basta: espera rendimiento y compromiso constantes. La contundencia de sus palabras —y la acción de relegarlo del once— sugieren que, en estos primeros movimientos tácticos, Xabi valora el equilibrio defensivo y la adaptabilidad al sistema por encima del talento ofensivo individual.

Xabi Alonso quiere priorizar lo táctico por encima de las individualidades

En resumen, aunque Trent Alexander-Arnold llegó al Real Madrid respaldado por el reconocimiento de Xabi Alonso y con expectativas altas, ya enfrenta una difícil prueba: adaptarse rápidamente a un contexto táctico exigente y demostrar que su aporte ofensivo no se ve eclipsado por lagunas defensivas. En un vestuario repleto de estrellas y con mucha competencia —Carvajal recuperándose, guerra de egos en ataque, nuevas promesas defensivas—, la prioridad de Alonso es construir equilibrio antes que lucimiento individual.