Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal, más tensión, se ha enterado de lo que dice por la espalda

La llegada de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid fue un cúmulo de ilusión por parte del club y de la afición, ya que aterrizaba en el Santiago Bernabéu uno de los mejores laterales derechos del mundo. Sin embargo, y tras los primeros meses del inglés en el conjunto blanco, esta ilusión ha ido decayendo por el pobre rendimiento que el defensa ha tenido en el terreno de juego.

Además, la competencia en la banda ha provocado más problemas de lo esperado, ya que Dani Carvajal está plenamente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió a inicios de la temporada pasada y está reclamando lo que es suyo: la titularidad en el once. De hecho, el capitán ya la recuperó en el último partido de Liga y parece que la situación se podría mantener de esta manera.

Aun así, esto está llevando a algo más tenso de lo que tenía que ser, ya que Alexander-Arnold no ha venido al Madrid para ser suplente y, en las negociaciones para su fichaje, le prometieron la titularidad, teniendo en cuenta que Carvajal estaba pasando por una de las lesiones más difíciles para un futbolista y en el club se dudaba mucho de que pudiera volver a su mejor nivel.

De momento, el madrileño lo está consiguiendo y ha vuelto como un toro, lo que ha provocado que Xabi Alonso haya tenido que cargarse a Trent de las alineaciones, a pesar de que debía ser titular por decreto, y haya colocado a Carvajal en la banda. En el último encuentro, el inglés solo acabó jugando los últimos minutos, algo que no acabó de gustar al jugador por el rol que debería tener.

El Madrid tiene claro que Alexander-Arnold será el lateral derecho del futuro debido a la diferencia de edad entre ambos, pero a día de hoy, el rendimiento de uno y otro está siendo tan diferente que la situación está lejos de poder resolverse y que ambos futbolistas queden contentos. La última palabra la tendrá Alonso, pero el tolosarra tendrá una difícil decisión en sus manos.