Tres jugadores del Real Madrid, con nombre y apellidos, le han hecho la cama a Xabi Alonso

Xabi Alonso está en la cuerda floja como entrenador del Real Madrid. Después de dos partidos consecutivos perdiendo en el Santiago Bernabéu, ante el Celta de Vigo en Liga y en Champions contra el Manchester City, su continuidad como técnico del conjunto blanco pende de un hilo. Aun así, el tolosarra cree firmemente que tres estrellas le han hecho la cama en las últimas semanas.

Se trata de Vinicius, Jude Bellingham y Fede Valverde, tres futbolistas que no tienen ningún tipo de relación con Alonso a día de hoy. Todo empezó con el brasileño, cuando en el mes de julio, tan solo unos días después de aterrizar en el Madrid, el entrenador ya tuvo una disputa seria con él por el Mundial de Clubes, ya que, en un principio, no iba a ser titular en las semifinales de la competición.

Vinicius, Bellingham y Valverde le están haciendo la cama a Xabi Alonso

Aunque eso se arregló un poco en el inicio del curso, el conflicto con Vinicius volvió a salir a escena con el Clásico, cuando el jugador explotó delante de todo el mundo cuando el técnico le cambió en la segunda parte. Ahí, la relación entre ambos acabó por romperse e incluso el delantero le pidió a Florentino Pérez la destitución del entrenador, harto de él y de sus decisiones.

Por otra parte, Valverde tampoco tiene trato con el tolosarra por todos los conflictos que han creado las lesiones en el Madrid, ya que el uruguayo ha tenido que jugar de lateral derecho, una posición en la que no está cómodo, por lo que se negó. Esto provocó un enfado tremendo de Alonso y le dejó en el banquillo en el duro viaje de Champions a Almaty, a pesar de la victoria final.

Las tres estrellas del Madrid quieren la destitución del técnico tolosarra

Con Bellingham la situación es bastante parecida a la de Valverde, ya que el inglés no acaba de estar cómodo en el terreno de juego en la posición que le ha indicado el vasco y, además, tampoco entiende algunas de las indicaciones durante los partidos. El centrocampista tiene mucho malestar con el técnico y también le ha hecho llegar estas quejas a Florentino para que tome medidas.