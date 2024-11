Vinicius tiene un problema de celos agravado con Mbappé

El Real Madrid está viviendo una crisis deportiva. Con una plaga de lesiones que está afectando mucho a la zona defensiva, y con una lucha de egos en el vestuario que está a punto de explotar, los dirigentes blancos están intentando apagar el incendio como pueden para que no dinamite la temporada nada más empezar. Aun así, hay un caso en el vestuario que llevará cola.

Se trata de la renovación de Vinicius Jr. con el Madrid. El brasileño tiene dudas de si renovar o no su contrato con los blancos y continuar jugando en el Santiago Bernabéu. Uno de los problemas que ve el delantero es que, desde la llegada de Kylian Mbappé, ha quedado en un segundo plano y se le ha dado la condición de número uno al francés. Eso no lo tolera Vinicius y quiere cambios.

El dinero, importante en la renovación

El delantero brasileño quiere ser el jugador que más cobre en el Madrid, por delante de Mbappé. Desde que el francés ha aterrizado en el Bernabéu, Vinicius está por debajo en la escala salarial y no lo puede permitir. El brasileño sabe y entiende que es el mejor jugador del Madrid y que debería ser el que más cobra de toda la plantilla, por encima de Mbappé y de Jude Bellingham.

Además, Vinicius también cree que no está del todo protegido en el Madrid, especialmente con los casos de racismo que ha tenido en algunos campos de España, así como en el Balón de Oro, ya que se sintió humillado al no ganarlo. El brasileño piensa que en otro equipo no tendría tantas críticas y se está empezando a pensar su futuro seriamente.

Un pulso a Florentino

Para luchar por lo que cree que se merece, Vinicius está decidido a echarle un pulso a Florentino Pérez. Ya negoció con dirigentes de Arabia Saudí el año pasado y no le importaría volver a hacerlo, además de equipos europeos, como el PSG, que quieren ficharlo a toda costa. La pelota está en el tejado del presidente blanco y Vinicius solo sería feliz con una renovación histórica que lo pusiera a la cabeza de todo, tanto deportivamente como económicamente.