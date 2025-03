Vinicius ha dejado de hablar a Mbappé y no es el único en el vestuario del Real Madrid

El Real Madrid tiene un gran problema en el vestuario. Sus dos grandes estrellas, Vinicius y Kylian Mbappé, no tienen ningún tipo de relación y eso está afectando al rendimiento de los dos jugadores en el terreno de juego. Al menos, el colectivo, ya que tanto el brasileño como el francés no se buscan en el campo e intentan resolver las jugadas por su propia cuenta, a pesar de que podrían tener mejores opciones si se pasaran la pelota.

El internacional con Brasil dejó de hablar al exjugador del PSG desde hace tiempo, tanto por su actitud desde su llegada al Santiago Bernabéu el pasado verano como por su rol en el equipo. Aunque solo lleve pocos meses, Vinicius cree que el Madrid ha apostado claramente por Mbappé y ha quedado relegado a un segundo plano, sintiéndose traicionado por el club madrileño.

Vinicius y Mbappé no tienen ningún tipo de relación

La realidad que cuentan desde la capital española es que la relación entre ambos no es tan buena como tanto la entidad como los propios jugadores quieren parecer para evitar conflictos, pero la situación ya no se sostiene más, como se demostró en el último partido contra el Rayo Vallecano, donde se puso de manifiesto esta mala relación entre ambos jugadores en diversas oportunidades.

Por otra parte, Mbappé también se siente descolocado sobre el césped, teniendo en cuenta que, para poder colocar a Vinicius, el francés ha sido desplazado como delantero centro, una posición donde el jugador no está a gusto del todo, ya que su demarcación natural está en la banda, donde juega el brasileño. Por eso, no rinde como lo hacía en el PSG porque no está a gusto en el campo.

Ancelotti está intentando poner paz

Carlo Ancelotti está intentando que ambos jugadores interactúen más sobre el terreno de juego, pero es evidente que se intentan evitar y Vinicius no es el único que lo hace con Mbappé, ya que otros futbolistas del clan brasileño, como Rodrygo, también lo hacen. La lucha de egos que hay en el vestuario y los enfrentamientos entre el clan francés y el brasileño son evidentes.