Vinicius ha empezado a sospechar de Xabi Alonso

Xabi Alonso solo lleva dos partidos dirigiendo al Real Madrid y pocas semanas de entrenamiento bajo sus espaldas, pero el tolosarra ya está siendo señalado por una de las estrellas más polémicas del conjunto blanco: Vinicius. Tras los primeros días juntos en Estados Unidos, el brasileño ya ha empezado a sospechar del nuevo entrenador por sus palabras y sus actuaciones, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El delantero ya está comenzando a ver como el técnico prefiere a otra estrella del Madrid, como es Kylian Mbappé, antes que a él, después de observar el trato entre los dos jugadores. Para Vinicius, el francés es el gran protegido y el líder que Alonso quiere para el conjunto blanco, mientras que él quedará replegado en un segundo plano a pesar del nivel que pueda demostrar en el campo.

Vinicius ya tiene las primeras sospechas acerca de Xabi Alonso

Además, la mano dura que tendrá el vasco a la hora de exigir a sus jugadores puede ser otra de las razones por las cuales el brasileño no esté conforme con el entrenador, teniendo en cuenta que Alonso quiere que todos sus jugadores defiendan y presionen la salida de balón del rival, algo que Vinicius no está dispuesto a hacer porque él es un delantero y porque Mbappé tampoco lo hará.

El extremo no ve con buenos ojos al técnico después de sus primeros días en el cargo y prefería a Carlo Ancelotti, teniendo en cuenta que el italiano era más pasota y le permitía más, algo que de momento, con Alonso, no va a poder pasar. De hecho, el tolosarra ya habría advertido de que si no se le hace caso, castigará a futbolistas con el banquillo, sean una estrella o no.

El brasileño cree que Mbappé es el favorito del técnico

Por lo tanto, Vinicius tendrá que convivir con estas sospechas hacia el entrenador por su favoritismo a Mbappé, mientras que él tendrá que luchar para evitar que quede en el ostracismo bajo las órdenes del vasco y sea uno de los perjudicados en la cruzada que ya tiene el francés contra él y contra el clan brasileño, como se ha vivido esta temporada.