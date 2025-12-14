Vinícius Júnior no lo quiere en la lista final de Ancelotti para el Mundial

La reciente irrupción de Carlo Ancelotti como seleccionador de Selección de Brasil ha cambiado por completo el panorama para Vinícius Júnior. Lo que parecía una plaza segura en el Mundial 2026 ahora está en peligro —y no por un bajón de nivel, sino por la competencia feroz que supone la hipotética vuelta de Neymar Jr., una incorporación que restaría protagonismo y estrellato a Vinícius.

Esto implica que, aunque Vinícius Júnior siga entre los convocados, su titularidad no está garantizada. En Brasil, el rol de líder ofensivo se disputará entre él, Neymar y otros extremos, lo que disminuye las certezas del brasileño del Real Madrid.

Neymar regresa y Vinícius debe ganárselo todo

Aunque todo parecía indicar que Brasil confiaba ciegamente en Vinícius Júnior para liderar el ataque, la situación dio un vuelco. Carlo Ancelotti sorprendió al dejar fuera a Neymar Jr. en su primera convocatoria como director técnico de la canarinha, argumentando falta de estado físico. Pese a ello, el técnico dejó la puerta abierta para su regreso de cara al Mundial —siempre que esté en plena forma.

Ancelotti ya advirtió: apostará solo por quienes estén “al 100 % físicamente”. En declaraciones recientes, mencionó que incluso jugadores de peso quedarán fuera si llegan tocados o sin ritmo óptimo.

La Canarinha cambia de estilo: de figura global a colectivo competitivo

El nuevo planteamiento de Brasil apunta a un equipo más versátil y menos dependiente de una sola estrella. Con Neymar Jr. o Vinícius Júnior como uno de los atacantes, junto a jugadores como Raphinha —que ya aparece como filial ofensivo fiable—, la selección busca equilibrio, rotaciones y un talento compartido. Vinícius Júnior ha hecho méritos sobradamente para estar en la selección: goles, asistencias y jerarquía.

Pero la más que posible llegada de Neymar y la lógica de selección exigente le complican el camino. El madridista deberá trabajar duro, mantenerse en forma, rendir al máximo en el club y convencer a Ancelotti de que merece un papel protagonista. Para Brasil, lo ideal ahora mismo no es una estrella absoluta, sino un colectivo preparado y competitivo al 100 %. Y eso pone a Vinícius bajo examen.