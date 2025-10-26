Vinícius negoció acuerdo con Mbappé la semana antes del Clásico

El vestuario del Real Madrid respira algo más tranquilo a pocos días del Clásico. Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, los dos jugadores con más peso mediático y futbolístico del equipo, han decidido dar un paso al frente y enterrar las diferencias que marcaron su relación la temporada pasada. Según fuentes cercanas al vestuario, ambos delanteros mantuvieron una conversación privada la semana pasada en Valdebebas, en la que acordaron “mirar por el bien del grupo” y evitar cualquier gesto que pudiera generar división dentro del equipo.

El entendimiento llega en el mejor momento posible para Xabi Alonso, consciente de que el principal desafío no está solo en lo táctico, sino en mantener la cohesión de un vestuario repleto de egos. Durante el último año de Ancelotti, el Real Madrid sufrió la fractura en dos clanes: el liderado por Vinícius y otro en el que se agrupaban jugadores más afines a Mbappé, que acababa de aterrizar en el club. La situación derivó en tensiones, miradas incómodas y un ambiente que afectó al rendimiento colectivo.

El Clásico, punto de inflexión en su relación

Vinícius y Mbappé no solo han hablado, sino que han trabajado juntos en los últimos entrenamientos para mejorar su conexión. En la sesión del jueves, se les vio compenetrados en los ejercicios de ataque, compartiendo bromas y gestos de complicidad que hace unas semanas parecían imposibles.

El objetivo es claro: trasladar esa química al campo en el Clásico. Xabi Alonso planea alinear a ambos como titulares, con la idea de aprovechar su velocidad y desequilibrio para romper la defensa del Barça. Ahora, el técnico tolosarra ha intervenido directamente para evitar que la historia se repita. Alonso ha mantenido reuniones individuales con ambos futbolistas y les ha recordado que el equipo necesita de su entendimiento dentro y fuera del campo.

Un pacto necesario para mantener la unidad

En el club, celebran esta tregua. Florentino Pérez considera que la convivencia entre ambos es clave para el éxito del proyecto. Si la paz se mantiene, el Real Madrid no solo ganará en armonía, sino que podrá desplegar todo su potencial ofensivo sin sombras de rivalidad interna. El Clásico será la primera gran prueba de esa nueva alianza blanca.