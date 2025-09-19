Vinicius pidió una reunión con Xabi Alonso, se encerraron en Valdebebas una hora, el resultado no fue el mejor

Vinicius sigue siendo el centro de la polémica en el Real Madrid tras una nueva suplencia en el último partido del conjunto blanco. El escenario era uno de los mejores, ya que era el debut del equipo en la UEFA Champions League, pero Xabi Alonso decidió castigar al brasileño dejándole en el banquillo. Después del encuentro, el futbolista pidió una reunión con su entrenador, pero no fue nada bien.

Ambos se encerraron en Valdebebas una hora y el tolosarra le expuso todos los motivos de su suplencia, y a pesar de que Vinicius agradeció la sinceridad, tampoco salió muy contento de las explicaciones de su entrenador y sigue sin entender el porqué real de su poca participación, comparándola con la de Kylian Mbappé u otros jugadores que también son piezas clave en el Madrid.

Vinicius se reunió con Xabi Alonso para hablar sobre su suplencia en la Champions

Alonso quiso calmar los enfados del futbolista por la nueva tormenta que se produjo por su suplencia y le expulso los motivos por los que consideraba que no era conveniente que estuviera en la alineación contra el Olympique de Marsella. El vasco le aseguró que, ante el estilo de juego de los franceses, lo mejor era que empezara el partido desde el banquillo por su actitud poco defensiva y de presión.

Además, el técnico también le aseguró que quería repartir minutos, especialmente favoreciendo a uno de sus compatriotas, Rodrygo Goes, que tiene muy complicado ser titular con su llegada. Por lo tanto, Alonso lo achacó a una rotación para dosificar las fuerzas de sus jugadores, pero Vinicius no se acabó de tragar esto último y no salió nada contento de la reunión con el míster.

El brasileño no salió nada convencido con los motivos del técnico tolosarra

El brasileño está harto de las decisiones de Xabi Alonso y así se lo habría comunicado a Florentino Pérez cuando el presidente bajó al vestuario para calmar la tensión del extremo tras conocer que no sería titular en el debut en la Champions del Madrid. El máximo mandatario blanco no quiere más polémicas con una de las estrellas del equipo, pero cree que la situación está llegando a un punto muy caliente.