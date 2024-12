Vinicius se enfrenta a Mbappé para defender a Endrick

La situación de Endrick en el Real Madrid es muy grave. El jugador de 18 años fue uno de los fichajes más emocionantes el pasado mercado de verano porque era una joven promesa y tenía el cartel de convertirse en el delantero de futuro del conjunto blanco. Sin embargo, está siendo todo lo contrario, ya que no está teniendo minutos con Carlo Ancelotti y el rendimiento del atacante no está siendo el mejor.

Por eso, uno de sus compatriotas en el vestuario, Vinicius Jr., le ha pedido una reunión al técnico italiano para poder hablar de su compañero y encontrar una forma para solucionar el problema con Endrick. Y es que el joven delantero solo ha jugado 136 minutos esta temporada y de los últimos 9 partidos, se ha quedado en el banquillo en seis ocasiones. Con solo 18 años, necesita jugar, pero tiene delante a una estrella del fútbol y no puede hacerlo.

La situación entre Vinicius y Mbappé por Endrick

En ese sentido, Ancelotti le comunicó a Vinicius que Endrick no importaba, ya que quería recuperar al mejor Kylian Mbappé para la causa. El italiano entiende que la situación con el francés es aún más delicada, ya que el atacante es más importante que el joven brasileño. Vinicius le había propuesto a su entrenador darle minutos a su compatriota en vez del francés, pero no funcionará.

El brasileño se defendió asegurando que solo quiere lo mejor para su compatriota de selección y para el bien del equipo, y no le gusta ver a Endrick quedarse en el banquillo en cada partido. Aun así, y al final de la conversación, la estrella de Brasil aceptó la decisión de Ancelotti y el joven delantero jugará cuando se lo merezca. Por ahora, Mbappé tendrá todos los minutos posibles.

¿Endrick pedirá salir?

Viendo que la situación no mejora, Endrick está pensando seriamente en pedir una cesión en el mercado de fichajes de enero. No quiere un traspaso definitivo, ya que su intención continúa siendo triunfar en el Real Madrid, pero no está a gusto con Ancelotti y cree que a partir de la próxima temporada, cuando el italiano ya no sea el entrenador, podrá tener más minutos vestido de blanco.