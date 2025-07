Vinicius se lleva la primera gran bronca de Xabi Alonso delante de todo el vestuario del Real Madrid

Vinicius no ha empezado con buen pie la etapa de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. El rendimiento del brasileño durante todo el Mundial de Clubes ha sido bastante cuestionable y, de hecho, no ha acabado de adaptarse al estilo de juego y a las propuestas que puso el tolosarra encima de la mesa desde el primer día, creando los primeros conflictos en el conjunto blanco.

En ese sentido, el delantero se habría llevado la primera gran bronca del técnico delante de todo el vestuario por el simple hecho de no defender y de no ayudar en la salida de balón del rival, es decir, en la presión. Alonso ya dejó claro a todos sus jugadores el primer día que habló con ellos que quería un sacrificio total de toda la plantilla, fueran estrellas en el campo o no.

Vinicius se habría llevado una bronca de Xabi Alonso por no defender

Por eso, y tras ver que la actitud de Vinicius durante los encuentros del Mundial de Clubes ha sido pésima, especialmente referente a las tareas defensivas, el entrenador no aguantó más y se lo hizo saber delante de todos sus compañeros para que aprendiera la lección y cambiara de cara al inicio de temporada, ya que Alonso quiere que todos sus futbolistas cumplan con sus condiciones.

Aun así, el brasileño ya dejó claro también, en su momento, que él era un delantero y que no necesitaba defender, ya que así solo haría que perdiera la condición física a la hora de atacar. Además, y teniendo en cuenta que con Carlo Ancelotti ya no realizaba estas tareas defensivas y la cosa funcionó bien, no entiende el porqué y la necesidad de cambiar algo que ha funcionado anteriormente.

El tolosarra quiere que todos sus jugadores se sacrifiquen

Por lo tanto, Xabi Alonso tendrá un marrón curioso dentro del vestuario con la necesidad que tiene su estilo de juego de que todos los jugadores sobre el césped se sacrifiquen y ayuden en la presión y en defensa, mientras que Vinicius es uno de los futbolistas que se niega a hacerlo, como se ha visto durante todos los partidos del Mundial de Clubes.