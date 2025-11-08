Vinícius se queja de que Mbappé no le pasa la pelota

La incorporación de Kylian Mbappé al Real Madrid encendió la ambición de dos grandes talentos ofensivos, pero lo que parecía un dúo de ensueño está dejando vetas de tensión. Viní­cius Júnior ha expresado en círculos cercanos su frustración ante la sensación de que Mbappé no le pasa el balón, lo que, según él, hace que el equipo “juegue con uno menos”. La competencia por goles, protagonismo y aspiraciones individuales —como el título de máximo goleador o incluso el ansiado Balón de Oro— ha alimentado un clima incómodo. Una publicación recogía: “En el Real Madrid no todo es armonía, Viní­cius y Mbappé apenas se buscan y, sobre todo, no se pasan el balón”.

Viní­cius, que la pasada temporada había elevado sus cifras y expectativas, parece sentirse marginado en el esquema en el que Mbappé se erige como referencia ofensiva. Fuentes del club comentan que tras ver cómo sus conexiones con el francés quedan lejos de lo esperado, él llegó a pensar que “si Mbappé quiere anotar todos los goles para el Pichichi y la Bota de Oro, yo me quedo solo”. Esta percepción agrava el impacto en el juego ofensivo: la falta de entendimiento merma la fluidez del equipo.

Un pacto roto tras el estallido en el Clásico

Tras el buen arranque conjunto, ambos habían intentado aparentar un pacto de buenos modales y reparto de responsabilidades. Sin embargo, el choque ante FC Barcelona encendió otra vez la chispa entre ellos. Según filtraciones, Viní­cius reaccionó con evidente enfado tras una acción ofensiva en la que esperaba recibir el balón y no lo hizo. Pocos días después, medios titulaban: “Viní­cius se enzarza con Mbappé en una discusión que salpica a tres más del Real Madrid”.

Ese momento quedó como símbolo de que la armonía pactada apenas existía: Viní­cius se sintió relegado, Mbappé insistió en su rol como matador del equipo, y lo que debía ser colaboración empezó a parecer disputa. En ocasiones, se apunta que “Mbappé, al sentirse estrella, prefiere rematar antes que girar el juego hacia Viní­cius, que también exige protagonismo”.

El reto de Xabi Alonso

El Real Madrid, y especialmente su entrenador Xabi Alonso, tienen por delante el reto de recomponer un ataque que a priori es de los mejores del mundo, pero al que los egos y la escasa química parecen estar frenando. Si Viní­cius y Mbappé no encuentran la fórmula de asociación, la sensación de “jugar con uno menos” puede repetirse y el rendimiento colectivo pagar las consecuencias.