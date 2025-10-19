Vinícius y Mbappé le hacen el vacío a pesar de ser de lo mejor del Real Madrid, Rodrygo le pasa por delante

El Real Madrid atraviesa un momento de tensión interna que afecta especialmente a la delantera. Gonzalo García, que explotó al final de la pasada temporada y parecía llamado a ser una pieza clave en el ataque blanco, se encuentra ahora en el punto de mira de sus propios compañeros. Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, estrellas indiscutibles del equipo, han decidido tomar distancia y relegarlo, generando un vacío que pone en evidencia las jerarquías dentro del vestuario.

Según fuentes cercanas al club, los dos futbolistas no ven a Gonzalo como un aliado, sino como una competencia directa que podría amenazar sus posiciones. Esta situación ha sido especialmente palpable en los entrenamientos y en la preparación de los últimos partidos, donde Rodrygo Goes ha pasado por delante de Gonzalo en la consideración de Xabi Alonso. La sensación entre el cuerpo técnico y algunos jugadores es que existe una especie de “cama” que le han tendido Vinícius y Mbappé, reduciendo su protagonismo dentro del equipo.

La presión sobre Gonzalo García

La consecuencia directa de esta dinámica es que Gonzalo García debe lidiar no solo con la exigencia de Xabi Alonso, sino también con la falta de apoyo de sus compañeros más influyentes. Su moral se ve afectada, y cada partido se convierte en un desafío adicional, ya que no cuenta con el respaldo natural que otros jóvenes talentos suelen recibir del vestuario.

Rodrygo, que ha visto cómo sus actuaciones le han otorgado mayor protagonismo, se beneficia indirectamente de esta situación. Sin embargo, la dirección del Real Madrid es consciente de que mantener a Gonzalo motivado y comprometido es crucial para no desaprovechar el talento que ya demostró la pasada temporada. La gestión de estas tensiones internas será clave para que el ataque del Madrid no pierda cohesión y equilibrio, y para que todos los delanteros puedan aportar sin conflictos que comprometan el rendimiento colectivo.

Un vestuario dividido por la delantera

Con Vinícius y Mbappé marcando la pauta, Gonzalo García debe encontrar la manera de reivindicarse y recuperar su lugar en la delantera. De lo contrario, su futuro en el Real Madrid podría verse comprometido, y la batalla por el protagonismo se seguirá librando tanto dentro como fuera del campo.