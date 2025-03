Vinicius y Mbappé, una relación totalmente rota

El Real Madrid tiene un serio problema con dos estrellas: Vinicius y Kylian Mbappé. El brasileño y el francés no tienen ningún tipo de relación y no se hablan en el vestuario del conjunto blanco, una situación que también ha afectado a otros jugadores. La lucha de egos que hay entre dos de las piezas clave para los intereses de la entidad madrileña es muy grande y cada uno hace la guerra por su cuenta.

En el terreno de juego no conectan y prácticamente ni se miran. Compiten entre ellos y cada uno va a la suya, un signo de que no hay relación entre ellos, aunque luego quieran engañar con gestos de complicidad de cara a la galería y para sentirse profesionales. La realidad es que no pegan en el campo, teniendo en cuenta el estilo de juego de cada uno, y no están disfrutando de disputar minutos juntos sobre el césped.

Vinicius y Mbappé no tienen ningún tipo de relación

A pesar de que Carlo Ancelotti ha intentado señalar en más de una ocasión que sí que combinan y se buscan el uno al otro, como demostró el técnico italiano en los dos goles que marcó el Madrid ante el Rayo Vallecano, la situación es otra. Tanto Vinicius como Mbappé no combinan porque quieren partir de la misma posición, ya que los dos buscan arrancar desde la banda izquierda.

Sin embargo, el francés ha tenido que empezar su andadura en el conjunto blanco de delantero centro, ya que el brasileño es el jugador que ocupa la demarcación de extremo izquierdo, por lo que el exjugador del PSG ha tenido que aceptar jugar en una posición que no es la suya naturalmente hablando. Aun así, hay veces que se va a la banda para empezar las jugadas desde ahí, algo que molesta a Vinicius.

La situación entre ambos, muy tensa

La relación entre las dos estrellas del Madrid es algo que preocupa al club y, especialmente, a Florentino Pérez, que sabe que va a tener que tomar una decisión dentro de poco, ya sea hablar con los dos e intentar que hagan las paces o realizar una venta dolorosa, que en este caso sería la de Vinicius.