Vinicius y Xabi Alonso empiezan con mal pie en el Real Madrid

El Real Madrid tendrá un cambio significativo con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del conjunto blanco. Además de la planificación que pueda haber de la plantilla, con varios fichajes y salidas de jugadores con las que no se cuente, también habrá una revolución en el sistema del juego y en el trato con los futbolistas, por lo que algunos podrían salir perjudicados de ello.

Especialmente, uno de ellos podría ser Vinicius, uno de los jugadores que más críticas ha recibido por su actitud tóxica y su comportamiento nocivo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por eso, tanto el brasileño como Alonso habrían empezado con mal pie por la forma de trabajar que tiene el tolosarra y lo exigente que es, sea quien sea el futbolista a tratar.

Vinicius y Xabi Alonso han empezado con mal pie en el Madrid

En ese sentido, el nuevo entrenador ya le habría dejado claro al extremo que no le dejará pasar ni una y será uno de los jugadores más exigidos por su parte, ya que cree que no debe dejar de trabajar al máximo por muy buen futbolista que sea. Alonso conoce el nivel y el rendimiento que puede dar Vinicius, pero también quiere que se sacrifique por el equipo, especialmente en defensa.

Esto es algo totalmente diferente para él, ya que con Carlo Ancelotti en el banquillo, el brasileño iba por libre y hacía lo que quería, ya que sabía que el italiano no le diría mucho y no tendría serias consecuencias por su actitud. Con Alonso, la situación va a cambiar y no va a dejar pasar ni una, dejando claro que tendrá mano dura con cualquier jugador, aunque sea una de las estrellas.

El brasileño tendrá que cambiar de actitud con el tolosarra

Por lo tanto, Vinicius tendrá que cambiar su actitud y empezar a defender más, uno de los aspectos por el cual el delantero ha sido muy criticado, especialmente dentro del vestuario, ya que algunos pesos pesados le han puesto en el punto de mira por su ineficacia a la hora de realizar las tareas defensivas y ayudar al equipo en la presión de la salida del balón de los rivales.