Vinícius y Xabi Alonso tuvieron más que palabras en el entrenamiento del viernes en Valdebebas

El entrenamiento del viernes en Valdebebas dejó una escena inesperada que ha generado preocupación dentro del Real Madrid. Vinícius Júnior y Xabi Alonso protagonizaron un encontronazo que fue más allá de un simple intercambio de opiniones. Según testigos, el brasileño reaccionó con evidente malestar cuando el técnico le comunicó que la banda izquierda, su territorio natural, está reservada para Kylian Mbappé en esta nueva etapa del equipo.

La decisión de Xabi Alonso no es casual: entiende que Mbappé rinde mucho mejor partiendo desde ese costado, donde puede explotar su velocidad y capacidad de desequilibrio. Para el entrenador, el proyecto deportivo pasa por construir un ataque sólido en torno al francés. Pero esa idea choca de lleno con la mentalidad de Vinícius, que se ha consolidado como uno de los mejores extremos izquierdos del mundo y siente que desplazarlo de ahí es un golpe directo a su protagonismo.

Una batalla por el rol que amenaza la estabilidad del vestuario

La situación abre un problema delicado para el Real Madrid. Xabi Alonso ha dejado claro que sus decisiones estarán guiadas por lo deportivo y no por los nombres, pero Vinícius siente que su estatus y sus méritos en las últimas temporadas no están siendo respetados. El brasileño considera que ha sido uno de los pilares del club en los éxitos recientes y que merece seguir teniendo la izquierda como su territorio natural.

Dentro del vestuario ya se percibe el malestar. Algunos entienden que el técnico no puede dejar descontento a uno de los jugadores con más peso mediático y emocional del equipo, mientras que otros apoyan la idea de que Mbappé debe tener vía libre en su posición favorita para maximizar el rendimiento colectivo.

Un mismo puesto en el campo en el que saltan chispas

La discusión subió de tono y dejó al vestuario en silencio. Vinícius, visiblemente enfadado, expresó que no estaba dispuesto a ser relegado a un papel secundario. La tensión fue tal que varios compañeros, entre ellos Fede Valverde y Dani Carvajal, tuvieron que intervenir para calmar la situación y evitar que el desencuentro fuera a mayores.

El choque entre Vinícius y Xabi Alonso marca un punto de inflexión. El técnico necesitará mucha mano izquierda para reconducir una situación que puede escalar si no se gestiona con tacto. El futuro inmediato del vestuario dependerá de si ambos logran encontrar un entendimiento o si esta batalla por la banda izquierda se convierte en un conflicto crónico para el Real Madrid.