Xabi Alonso, avisado, si no juega el Clásico se va, lo sabe todo el vestuario del Real Madrid

El malestar de Fran García dentro del vestuario del Real Madrid es evidente. El lateral zurdo, que llegó con la ilusión de consolidarse en el primer equipo tras una gran etapa en el Rayo Vallecano, ha pasado de ser una alternativa seria a convertirse en un habitual del banquillo. Xabi Alonso, que ha apostado de forma clara por Álvaro Carreras, ha dejado al canterano sin espacio en su esquema y sin minutos suficientes para reivindicarse.

Según fuentes del vestuario, Fran García ya ha transmitido su descontento y ha puesto una fecha límite: si no juega ni un solo minuto en el Clásico frente al FC Barcelona, pedirá salir del club en el mercado de invierno. La situación ha llegado a un punto insostenible, y varios compañeros reconocen que “todo el vestuario lo sabe”.

Fran García, cansado de esperar una oportunidad

El jugador se siente infravalorado. Considera que ha cumplido siempre que se le ha dado la oportunidad y que su sacrificio no ha sido recompensado. En los entrenamientos mantiene la intensidad, pero la falta de confianza del técnico ha mermado su ánimo.

El problema de Fran García tiene nombre y apellido: Álvaro Carreras. El joven lateral, llegado del Benfica, ha aprovechado cada oportunidad y se ha ganado la confianza de Xabi Alonso por su solidez defensiva, capacidad de proyección y mejor rendimiento en los últimos partidos. Su irrupción ha sido fulgurante, y ahora mismo es indiscutible en el once del entrenador.

Álvaro Carreras, el elegido de Xabi Alonso

Esta situación deja a Fran en una encrucijada. Si no juega ni un minuto en el Clásico, su continuidad será prácticamente imposible. El lateral entiende que competir con Carreras es difícil, pero no acepta el rol de suplente permanente. Además, varios equipos de LaLiga —y alguno de la Premier League— ya han mostrado interés por él, conscientes de su situación límite en el Madrid.

El propio Xabi Alonso es consciente de la tensión. Sabe que un nuevo desplante podría ser definitivo. El Clásico de mañana, más allá de los tres puntos, puede marcar el futuro inmediato de Fran García, que ha pasado de ser promesa blanca a sentirse sin sitio en el Santiago Bernabéu.