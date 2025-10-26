Xabi Alonso, bajo sospecha, no juega el Clásico a pesar de ser de lo mejor del Real Madrid

Xabi Alonso ha tomado una de las decisiones más arriesgadas desde que llegó al banquillo del Real Madrid. Mastantuono, una de las joyas más prometedoras del club y considerado uno de los talentos más brillantes del futuro blanco, se quedará fuera del once inicial en el Clásico ante el Barça. El técnico tolosarra ha preferido apostar por la experiencia y los galones de Jude Bellingham, que vuelve de una lesión, y por el gran momento de forma de Arda Güler, quien ha sido decisivo en las últimas jornadas.

Según fuentes del vestuario, la decisión no ha sentado bien en parte del grupo, que considera que el argentino se ha ganado más oportunidades. Sin embargo, Xabi Alonso ha justificado su elección basándonos en la táctica: quiere un equipo sólido en la medular y ha optado por formar un doble pivote defensivo con Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, dejando solo dos plazas para jugadores ofensivos por detrás de Vinícius y Mbappé, las puntas elegidas para liderar el ataque blanco.

Mastantuono, de promesa a duda

La falta de continuidad está pasando factura al joven talento argentino, que había generado enormes expectativas desde su irrupción. En los entrenamientos, su actitud sigue siendo intachable, pero la sensación dentro del cuerpo técnico es que necesita tiempo para adaptarse al ritmo y la exigencia de un Real Madrid que no puede permitirse experimentos en partidos de máxima tensión como el Clásico.

Xabi Alonso quiere evitar exponerlo en un escenario que podría resultarle demasiado grande en su actual momento de forma. “Tiene un futuro brillante, pero no hay que quemar etapas”, habría comentado el entrenador a su entorno.

Exceso de competencia para Mastantuono

Aun así, Mastantuono no se rinde. Sabe que una lesión o un bajón de rendimiento de sus compañeros puede devolverle protagonismo pronto. El Clásico lo verá desde el banquillo, pero su desafío ahora será recuperar la confianza perdida y demostrar que puede ser un pilar del Real Madrid del futuro.

Con ese esquema, no hay hueco para Mastantuono, que no termina de despegar esta temporada y cuyas estadísticas son discretas: apenas una asistencia y ningún gol en los últimos nueve partidos disputados entre Liga y Champions.