Xabi Alonso, decisión drástica, no juega contra el Villarreal, no es un castigo, pero sí un toque de atención

El Real Madrid afronta su próximo compromiso liguero contra el Villarreal con una noticia que ha sorprendido en Valdebebas. Xabi Alonso ha decidido dejar fuera del once titular a Fede Valverde. El centrocampista uruguayo, que en otras temporadas fue una pieza indiscutible por su despliegue físico y su polivalencia, ha visto cómo su protagonismo ha ido disminuyendo en los últimos encuentros.

Fuentes cercanas al vestuario explican que la decisión no responde a un castigo disciplinario, sino a la necesidad de lanzar un toque de atención. Xabi Alonso entiende que Valverde no está rindiendo al nivel esperado y que su intensidad en entrenamientos y partidos no se encuentra en los estándares que requiere un club como el Real Madrid.

Valverde, de indiscutible a suplente

El uruguayo fue durante las últimas temporadas un jugador capital en el esquema blanco. Su capacidad para recorrer metros, su sacrificio defensivo y su llegada al área rival le hicieron imprescindible tanto para Zinedine Zidane como para Carlo Ancelotti. Sin embargo, en este inicio de la era Xabi Alonso, Valverde parece haber perdido ese papel protagonista.

El técnico donostiarra ha apostado con fuerza por jugadores como Camavinga, Tchouaméni o incluso Dani Ceballos en determinados momentos, mientras Valverde ha quedado relegado a un segundo plano. Su rendimiento no ha convencido en los últimos encuentros y la competencia en la medular es feroz. El propio jugador es consciente de que está atravesando uno de sus momentos más discretos desde que llegó al club.

Un mensaje claro de Xabi Alonso

Con esta decisión, Xabi Alonso quiere mandar un mensaje claro al vestuario: nadie tiene la titularidad garantizada. El técnico considera que el Real Madrid debe vivir de la exigencia diaria y que el pasado no puede servir como aval para mantenerse en el once. En el caso de Valverde, la ausencia frente al Villarreal es un recordatorio de que debe recuperar la energía y el nivel competitivo que lo convirtieron en referente.

El uruguayo sigue contando con la confianza del club y del cuerpo técnico, pero deberá responder con hechos en el campo. El toque de atención de Xabi Alonso marca un antes y un después: Valverde debe reaccionar si no quiere que esta suplencia se convierta en algo habitual.