Xabi Alonso deja al niño mimado de Florentino Pérez fuera del Real Madrid

Lo que era la certeza de su status como “niño mimado de Florentino Pérez” está ahora más en entredicho que nunca. Desde que Xabi Alonso asumió el banquillo del Real Madrid, se ha visto una línea clara de ruptura con los privilegios personales que algunas figuras del club venían disfrutando. Vinícius Júnior, uno de los grandes ejemplos, ya no está exento de críticas ni de decisiones duras. Que haya sido dejado en el banquillo en partidos clave —como ocurrió en Oviedo— ha sido interpretado como un mensaje inequívoco: en esta era de Alonso, el rendimiento y la actitud pesan mucho más que la historia o favores pasados.

Florentino Pérez lo había defendido en público y en privado durante mucho tiempo, destacándolo como estrella, protegida por su conexión mediática, su capacidad de espectáculo y su relación directa con la presidencia. Sin embargo, el entrenador le ha plantado una exigencia distinta: no basta con brillar, hay que defender, trabajar los momentos sin balón, evitar protestas, mostrarse implicado y consistente. En esos aspectos, la exigencia ha subido mucho, y los desajustes se pagan caro.

De estrella protegida a parte del bloque: ruptura silenciosa

Vinícius ya no figura entre los fijos del equipo solo por su nombre. Alonso ha demostrado que “niño mimado” ya no es categoría suficiente. Su suplencia frente al Oviedo, donde Rodrygo comenzó de titular, fue vista como parte de esa política de báscula que el técnico quiere imponer. Como señalan fuentes, Alonso cree que Vinícius no está ofreciendo siempre las garantías defensivas exigidas, y su implicación ha sido cuestionada.

Además, el presidente parece estar asumiendo este cambio. Florentino Pérez, que en otros tiempos habría protegido cualquier estrella incluso en momentos bajos, permite ahora que Alonso haga esas decisiones sin interferencia. El entrenador cuenta con el respaldo directivo para reconfigurar un vestuario donde nadie está blindado, ni siquiera los que antaño se sentían intocables. Esa sensación de protección privilegiada se está diluyendo, y muchos creen que cambiantes criterios como esos pueden provocar malestar si no se gestionan con transparencia.

Vinícius no quiere perder su status

Para Vinícius, lo que viene será decisivo: si responde a esas exigencias, puede recuperar privilegios; si no, corre el riesgo de quedar fuera de los elegidos en los momentos calientes. Lo que queda claro es que en el Real Madrid de Alonso ya no vale solo con ser querido por Florentino, sino con demostrar día tras día que se merece estar en el campo.