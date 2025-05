Xabi Alonso entra en conflicto con Vinícius y se tira encima a una parte del vestuario del Real Madrid

Xabi Alonso ya ha tomado las riendas del equipo tras su presentación en el Santiago Bernabéu. Un fichaje que ya llevaba meses planeando la entidad blanca y que se había acelerado a tenor de los dos últimos varapalos sufridos en Champions y la final de Copa. Ancelotti no cumplió el año que le quedaba de contrato y fue destituido para que el ex centrocampista del Real Madrid se haga con el mando del banquillo merengue.

Pero la llegada de Xabi Alonso ha sido dolorosa para algunos futbolistas. En especial para Vinícius Júnior. Ambos no tienen mucha afinidad desde hace meses, cuando se supo que el técnico donostiarra sería el futuro entrenador blanco. Vinícius era el niño mimado de Ancelotti, que le permitía todo. Y esto no va a ocurrir con Xabi Alonso. El entrenador vasco está mucho más alineado con Kylian Mbappé.

El clan brasileño se echa encima de Xabi Alonso

Esto ha sido visto con muy malos ojos por parte de futbolistas como Rodrygo Goes o Endrick, partidarios acérrimos de Vinícius. Creen que Xabi Alonso se ha alineado con el clan francés claramente. Que no cuenta con Endrick, al que ya le ha puesto el cartel de transferible. Sobre Rodrygo no cuenta con él, ya que tiene asumido que va a marchar. Y sobre Vinícius, o acata sus órdenes, o seguirá el camino de sus dos compañeros.

La lucha entre clanes ha marcado toda la temporada. El hecho de que llegase Mbappé relegó como segunda estrella a Vinícius en una dura pugna de galácticos. El Balón de Oro era uno de los factores clave. Estaba en juego, y Vinícius veía dilucidar sus esperanzas de hacerse con el tan anhelado trofeo al que se quedó a las puertas de conseguirlo la anterior temporada.

Vinícius tampoco ve con buenos ojos la llegada de Xabi Alonso

El matrimonio entre Alonso y Vinícius se prevé que será forzoso si el brasileño sigue en el club merengue. El mimado de Ancelotti, como muchos han apuntado, tampoco veía con buenos ojos la llegada del entrenador vasco. Vinícius sabe que ya no se le consentirán según qué comportamientos, y que su rol en el equipo se puede ver amenazado. En Madrid todas las opciones están abiertas.