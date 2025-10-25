Xabi Alonso le ha pedido su versión para el Clásico porque se ha convertido en un problema en el Real Madrid

Xabi Alonso ha decidido intervenir directamente. En la víspera del Clásico ante el FC Barcelona, el técnico del Real Madrid ha mantenido una conversación seria con Álvaro Carreras, al que considera clave en un partido donde cualquier detalle puede marcar la diferencia. Según fuentes internas, Alonso le habría pedido “su mejor versión” para enfrentarse a Lamine Yamal, la joven joya azulgrana que ha roto todos los esquemas con su talento y verticalidad.

Carreras ha sido titular en los últimos encuentros, pero su rendimiento ha caído en picado. Ante el Getafe, cometió varios errores en salida de balón y perdió duelos importantes en defensa; contra la Juventus, fue superado en velocidad en varias ocasiones, generando una sensación de inseguridad que no ha pasado desapercibida en el cuerpo técnico. Xabi Alonso, consciente de que Lamine será un desafío constante, teme que el lateral no esté preparado mental ni físicamente para un duelo de esa magnitud.

Carreras, de promesa a problema en el momento más exigente

Álvaro Carreras aterrizó en el Real Madrid con la vitola de una de las grandes promesas del fútbol español. Su potencia, llegada al ataque y precisión en el centro le convirtieron en un lateral moderno, capaz de sumar en ataque y cerrar en defensa. Sin embargo, la exigencia del calendario y la presión de vestir la camiseta blanca parecen haberle pasado factura.

En Valdebebas preocupa su desconexión en momentos clave y su tendencia a perder la marca cuando el rival cambia de ritmo. Contra un extremo tan explosivo como Lamine Yamal, esos fallos podrían ser letales.

Xabi Alonso le lanza un aviso a Carreras: “Necesito al mejor Álvaro”

Xabi Alonso, consciente del riesgo, ha decidido darle una última oportunidad. “Confío en ti, pero tienes que demostrarlo”, fue la frase que, según fuentes cercanas, habría pronunciado el técnico. El Clásico será la prueba definitiva para un Álvaro Carreras que se juega mucho más que un puesto: se juega su crédito en el Real Madrid.

El entrenador vasco confía en que el futbolista reaccione a tiempo. El mensaje es claro: el Clásico puede ser su examen más importante desde que llegó al primer equipo.