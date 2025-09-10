Xabi Alonso le pide que se vaya del entreno después de protagonizar un altercado

Xabi Alonso ha aterrizado en el banquillo del Real Madrid con mano dura y no se dejará achantar por ningún jugador de la plantilla. Por eso, el tolosarra quiere que todos los futbolistas estén centrados, tanto en los partidos como en los entrenamientos, y no dejará pasar ni una, como la del último entreno, ya que el técnico tuvo que pedir a un jugador que se marchara después de un altercado.

Se trata de Antonio Rüdiger, uno de los centrales del equipo cuya actitud no acaba de gustar a algunos integrantes del equipo. A partir de ahí, el entrenador lo tuvo que expulsar del último entrenamiento por protagonizar un rifirrafe con otro futbolista muy polémico como es Vinicius, ya que tras una entrada muy fuerte del alemán al brasileño, ambos se pusieron a discutir.

Rüdiger protagonizó un altercado en el entrenamiento con Vinicius

La situación no fue a mayores porque algunos jugadores y parte del cuerpo técnico les separaron, pero fue Rüdiger quien se encaró más al extremo porque no entendió su reacción después de recibir una entrada que, en la mente del defensa, no fue tan fuerte para que actuase de esta manera, como si estuviese en un partido de verdad y fuese uno de los centrales rivales.

Aun así, Alonso decidió que, al ver que era el alemán quien estaba más enfadado de los dos y era prácticamente incontrolable, que se fuera del entreno para calmarse y volviera más adelante, algo que acabó ocurriendo al cabo de unos minutos. De hecho, no es la primera vez que ha pasado esto con el defensa, ya que también ha tenido otros altercados con Jude Bellingham o Kylian Mbappé por sus entradas fuertes.

El defensa alemán no continuará en el Madrid después de este curso

Por otra parte, la realidad es que Rüdiger estaría viviendo sus últimos meses en el Madrid, teniendo en cuenta que el alemán acaba contrato a final de esta temporada y, en un principio, el conjunto blanco no le renovará el vínculo que tiene con la entidad madrileña, por lo que ya le han abierto la puerta de salida para que se vaya buscando otro equipo el próximo verano.