Xabi Alonso le pone la cruz, el problema avanza y parece que no hay solución, fuera del Real Madrid

El problema que rondaba al defensa Dean Huijsen se ha agravado y ha hecho saltar las alarmas en el Real Madrid. Según medios próximos al club, la baja muscular en el sóleo de su pierna izquierda lo deja fuera de combate para los próximos partidos, incluido el Clásico.

Este contratiempo no ha caído bien en el cuerpo técnico, que ya empieza a mostrar signos de hastío. Huijsen había sido pieza clave en el esquema defensivo de Alonso, pero ahora parece que el técnico le quita crédito: no lo apuntan como una recuperación exprés ni como opción inicial cuando vuelva. En Valdebebas se comenta que, más allá de lo físico, la confianza interna ya se ha resentido.

Los nombres que suenan para sustituirlo

Con Dean Huijsen descartado, Alonso no tiene muchas opciones fiables en el centro de la zaga. Las alternativas que baraja para cubrir su baja son conocidas dentro del club: Eder Militao: sigue siendo uno de los centrales de referencia y podría ocupar el eje derecho en emergencia, aunque habitualmente se le ve por el perfil derecho.

Otro candidato es el canterano, Raúl Asencio: un recurso más joven, con menos minutos esta temporada, pero que ya ha sido utilizado en situaciones defensivas sobre la marcha. David Alaba: histórico del club y con experiencia, aunque viene con muchas dudas físicas y no ha rendido a su nivel habitual tras lesiones.

La lesión que marca el punto de inflexión

Según El Nacional, Alonso podría optar por combinar a Militao con Asencio o Alaba, prescindiendo temporalmente del sistema habitual para adaptarse mejor a lo que ofrece la plantilla sin Huijsen.

La posibilidad de formar una defensa con tres centrales y dos carrileros también ha sido mencionada como alternativa táctica. En ese esquema, Huijsen no sería obligado a reaparecer en condiciones límite; podrían usar a otros defensores con más margen de maniobra. La decisión final dependerá de la evolución médica y del pulso que Alonso tiene con su plantilla. Pero está claro que la cruz para Huijsen empieza a estar marcada, y que el técnico blanco ya actúa como si su regreso fuese una incógnita más que una certeza.