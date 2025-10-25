Xabi Alonso lo deja fuera del Clásico a pesar de ser de lo mejor del Real Madrid

El Clásico se acerca y Xabi Alonso ha tomado una decisión drástica: Mastantuono se quedará fuera del once titular. A pesar de que el joven jugador ha demostrado talento y proyección, no ha rendido al nivel esperado en los últimos encuentros. La competencia en el centro del campo y la necesidad de asegurar solidez ante un rival exigente como el Barça han sido factores determinantes.

Alonso ha priorizado la actualidad del equipo y el mejor momento de forma de Arda Güler, quien se ha mostrado más regular y efectivo en los entrenamientos y partidos recientes. Además, Bellingham, recuperado tras su lesión, ha reclamado su protagonismo y presiona para tener minutos. Su peso en el vestuario y su capacidad para marcar diferencias en el juego han inclinado la balanza a favor de la presencia de jugadores consolidados en el eje del campo.

La estrategia de Alonso para el Clásico

Según las últimas decisiones tácticas, es muy probable que Xabi Alonso opte por un doble pivote con Camavinga y Tchouameni en el centro del campo. Ambos interiores aportan intensidad, recorrido y seguridad defensiva, aspectos fundamentales para frenar las transiciones del Barça. La combinación de juventud, físico y capacidad de presión en el mediocampo permite al Madrid tener un equilibrio que Mastantuono, con su menor experiencia, no puede garantizar en partidos de máxima exigencia.

En ataque, la dupla Vinícius y Mbappé completará la alineación, buscando velocidad, desborde y capacidad de definición. Esta elección refleja la intención de Alonso de maximizar el rendimiento de sus jugadores más en forma y asegurar que el equipo pueda competir al máximo desde el primer minuto.

La caída de Mastantuono

La decisión de dejar fuera a Mastantuono no implica un castigo, sino una medida de prudencia y estrategia. El técnico tolosarra prioriza la consistencia, la seguridad y el rendimiento colectivo sobre la confianza en el talento individual, aunque ello implique sacrificar a uno de los jóvenes más prometedores del club.

En definitiva, el Clásico se jugará con un once más sólido y experimentado, donde la juventud de Mastantuono queda en segundo plano frente a la necesidad de asegurar un rendimiento óptimo contra un rival histórico. Esta decisión subraya la filosofía de Xabi Alonso: el rendimiento manda sobre la reputación o el potencial, incluso para los jugadores más prometedores del Real Madrid.