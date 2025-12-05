Xabi Alonso lo ha castigado sin jugar con el Real Madrid

Xabi Alonso está intentando mejorar el juego del equipo desde el banquillo del Real Madrid y ha tomado una decisión drástica, castigando sin jugar a uno de los jugadores que más importancia había cogido esta temporada en el conjunto blanco, precisamente gracias a las oportunidades que le había dado el tolosarra. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos encuentros.

El técnico le ha quitado la titularidad a Arda Güler, uno de los futbolistas que se había convertido en una pieza clave bajo las órdenes del vasco este curso. El turco había demostrado que podía tener un hueco en el Madrid y estaba aprovechando los minutos que le estaba dando Alonso, pero la situación ha dado un giro de 180 grados y, a día de hoy, ha dejado de ser importante.

Xabi Alonso le ha arrebatado la titularidad a Arda Güler en el Madrid

Tras un mal encuentro en Girona, con bronca incluida, Alonso dejó en el banquillo a Arda Güler en el partido del pasado miércoles en San Mamés, contra el Athletic Club, dando entrada a Eduardo Camavinga en su lugar. Y a partir de ahí, el conjunto blanco realizó el mejor encuentro de la temporada, lo que dejó en muy mal lugar al joven turco de cara a los próximos enfrentamientos.

El centrocampista ha sido una pieza clave en estos primeros meses de la campaña y la sociedad que ha creado con Kylian Mbappé ha sido muy buena, regalándole muchos goles al francés, pero desde hace unas semanas, el rendimiento de Güler ha caído en picado. Esto ha venido relacionado con el retorno de Jude Bellingham, ya que el turco no se siente cómodo con el inglés.

El centrocampista turco ha tenido un bajón de rendimiento

Por lo tanto, veremos si Alonso seguirá sin contar con Güler de cara a los próximos partidos, con el Madrid jugando mejor sin la presencia del joven jugador en el terreno de juego, o le volverá a dar alguna oportunidad para que demuestre, como hizo en los primeros meses de la temporada, que puede ser titular y una estrella en la entidad madrileña.