Xabi Alonso lo mete en la nevera, no jugará contra Osasuna, está castigado

Xabi Alonso dirigirá el Real Madrid por primera vez en el Santiago Bernabéu en el debut de la Liga de este martes contra Osasuna. El tolosarra tiene prácticamente definido el once con el que se dará el pistoletazo de salida a la competición doméstica y, de hecho, ya habría metido en la nevera a un jugador, castigado por su mala actitud y el deseo constante de marcharse del conjunto blanco.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas que está en el punto de mira constante. El andaluz no contará demasiado para el entrenador de cara a la próxima temporada y se estaría planteando seriamente abandonar el Madrid, a pesar de que al equipo le hace falta un futbolista de sus características para dar juego en el centro del campo. Aun así, su situación es complicada.

Xabi Alonso ha castigado a Dani Ceballos y no jugará

El sevillano partirá el último en la rotación de Alonso para la medular, lo que significa que es muy complicado que vaya a tener minutos. Ceballos tenía el reto de convencer al vasco para poder ganarse el puesto en el once titular, como ya pasó la temporada pasada bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, pero tras el Mundial de Clubes y el primer y único partido de pretemporada, no ha sido el caso.

Por eso, el centrocampista habría empezado a estudiar la posibilidad de abandonar el Madrid para poder irse al club de su vida, el Real Betis, pero la operación parece muy complicada por la incapacidad de la entidad andaluza de abordar su fichaje, al menos por las exigencias que habría puesto el conjunto blanco encima de la mesa para dejar marchar a un jugador como Ceballos.

El centrocampista ha pensado en irse del Madrid

La realidad es que el mediocentro no contará demasiado para Alonso, ya que delante tendrá a otros futbolistas como Aurelien Tchouameni, Fede Valverde o incluso Arda Güler, que se ha consagrado en el centro del campo y ha sido el elegido por parte del técnico para darle juego al equipo, un rol que debería tener Ceballos, como hizo el curso pasado y tan bien le vino al Madrid.