Xabi Alonso pide a Florentino Pérez que no le ofrezca la renovación

El Real Madrid se prepara para un cambio en el eje de su defensa, después de que Xabi Alonso pidiera a Florentino Pérez que no ofreciera la renovación a David Alaba, cuyo contrato expira en junio de 2026. La decisión responde a la preocupación del técnico vasco por los problemas físicos y el bajo rendimiento del central austríaco en las últimas temporadas.

Alaba ha sufrido varias lesiones importantes, que han mermado su continuidad y regularidad. En lo que va de temporada, sus minutos disputados han sido limitados, y la campaña pasada tampoco pudo mantener un nivel óptimo, mostrando un rendimiento muy por debajo de lo esperado para un jugador de su calidad y experiencia. Xabi Alonso considera que mantener al austríaco como referente en defensa podría poner en riesgo la estabilidad del equipo y la competitividad en la línea defensiva.

Opciones para reforzar la defensa

Con la puerta cerrada a David Alaba, el Real Madrid reactiva la opción de Ibrahima Konaté, central del Liverpool, que podría encajar bien en el esquema de Xabi Alonso gracias a su velocidad, capacidad de anticipación y juego aéreo. La operación con el Liverpool requeriría negociación por un traspaso significativo, aunque se considera factible dada la necesidad de los ingleses de equilibrar su plantilla.

Además, el club merengue contempla alternativas como Dayot Upamecano, del Bayern de Múnich, y Marc Guéhi, del Crystal Palace, ambos jóvenes, fuertes y adaptables al sistema defensivo que Alonso pretende implementar. Cada opción ofrece distintos perfiles: Konaté combina experiencia en Champions, Upamecano aporta agresividad y salida de balón, mientras Guéhi ofrece consistencia y proyección a futuro.

Florentino y Alonso quieren terminar con los problemas en su zaga

El Real Madrid busca así una renovación de su línea defensiva sin depender de la continuidad de Alaba. Florentino Pérez, siguiendo el consejo de Xabi Alonso, prioriza la adaptación al sistema táctico, la regularidad y la fiabilidad física sobre la trayectoria del jugador austríaco, asegurando que el equipo mantenga competitividad tanto en Liga como en competiciones europeas.

Con estas decisiones, el club se prepara para una revolución defensiva que podría redefinir el eje central del Madrid para los próximos años.