Xabi Alonso pide cuatro fichajes y tres salidas para ser el relevo de Ancelotti en el Real Madrid

La continuidad de Carlo Ancelotti al frente del banquillo del Real Madrid todavía no está asegurada. El entrenador italiano está sintiendo el desgaste de estar tantos años en un club tan exigente y no vería con malos ojos cortar su contrato para buscar nuevos desafíos. Florentino Pérez mantiene la calma y, silenciosamente, trabaja en un plan B por si el de Reggiolo decide dar un paso al costado. El nombre que más le gusta es el de Xabi Alonso, y es con quien ha habido algunos contactos.

Medios españoles y alemanes aseguran que el máximo dirigente merengue se contactó con el DT del Bayer Leverkusen tras la goleada sufrida por 5-2 en la final de la Supercopa de España ante el Barça de Hansi Flick. En aquella oportunidad, el exfutbolista del Real Madrid agradeció el interés y manifestó que la única forma en la que estaría dispuesto a asumir el desafío es si tiene control total de las decisiones deportivas. Durante esos diálogos, habló de posibles fichajes y marcó tres salidas.

La plantilla de Xabi Alonso

Florentino Pérez está al tanto de que, si quiere contar con los servicios del actual técnico campeón de la Bundesliga, deberá sumar a la plantilla del Real Madrid a Florian Wirtz, Piero Hincapié, Jeremie Frimpong y Jonathan Tah. Para Xabi Alonso, será clave contar con dos centrales para la próxima temporada que tengan buen manejo de balón y juego aéreo.

Entre las salidas, se destacan las de Luka Modric y Lucas Vázquez, quienes no renovarán su contrato que vence el 30 de junio, además de Aurélien Tchouaméni. El francés todavía no ha demostrado nivel suficiente para tapar el hueco que dejó Casemiro, y todo indica que su tiempo en el Real Madrid está a punto de acabarse. Un ejemplo de ello es que este año jugó más como central que como centrocampista. Es decir, si llegan centrales a la plantilla, no tendrá minutos en cancha.

El futuro de Ancelotti

En los últimos días, trascendió que Paolo Maldini se contactó personalmente con el de Reggiolo para ofrecerle el puesto de entrenador del AC Milan, el club de sus amores. El ofrecimiento le movió la estantería a Carletto, quien quedó en responder a la brevedad.

No sería sorprendente que decidiera dejarlo todo para regresar a lo que él mismo le llama “Mi Milan”.