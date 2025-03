Xabi Alonso pide dos cabezas a Florentino Pérez

Carlo Ancelotti tiene un año más de contrato con el Real Madrid, pero su continuidad no está del todo asegurada. La presente temporada está siendo por demás exigente y, si el equipo no consigue los resultados esperados, deberá dar un paso al costado. Florentino Pérez, fiel a su estilo, no deja nada librado al azar y ya tiene en mente al sucesor de Carletto: Xabi Alonso.

El nombre del actual entrenador del Bayer Leverkusen viene sonando con fuerza en las oficinas del Real Madrid y no sería descabellado que la directiva lo vaya a buscar una vez finalizada esta temporada. El español tiene contrato hasta 2026, pero la derrota por 0-3 ante el Bayern Múnich en el encuentro de ida por Champions League dejó en evidencia que el equipo no es competitivo como lo fue la temporada pasada. A eso hay que sumarle que se irán Florian Wirtz, Jonathan Tah y Piero Hincapié. Así las cosas, Xabi Alonso evalúa bajarse del barco antes de tiempo.

Las condiciones de Xabi Alonso

Medios alemanes y españoles informaron que, después de la goleada por 5-2 ante el Barça en la final de la Supercopa de España en Yeda, Florentino Pérez se contactó con el exfutbolista del Real Madrid para interiorizarse sobre su situación. El exjugador agradeció el interés, pero dejó en claro que, mientras esté Ancelotti, no se sentará a negociar de manera formal.

Sin embargo, el DT del Bayer Leverkusen dio a entender que, para asumir semejante responsabilidad, quiere el control total de las altas y bajas de la plantilla en el próximo mercado de pases. En esas conversaciones, habló de algunos futbolistas que deberán irse para buscar minutos, como Arda Güler o Endrick. Ambos son grandes proyectos, pero lo ideal es que sean cedidos para que tengan la oportunidad de mostrarse dentro del campo de juego.

El futuro de Ancelotti

Aunque nadie lo diga, la eliminación del equipo merengue ante el Aleti del Cholo Simeone podría eyectar a Carletto del banquillo. El equipo ha tenido demasiados altibajos a lo largo de la temporada, y una cuestión que pesa, y mucho, son las goleadas sufridas ante el Barça de Flick. Habrá que ver qué ocurre el próximo miércoles, pero la realidad es que la suerte está echada.