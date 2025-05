Xabi Alonso, primer día de trabajo, 4 despidos, no volverán a jugar con el Real Madrid

Xabi Alonso ya ha sido presentado como nuevo entrenador del Real Madrid. El tolosarra sustituye a Carlo Ancelotti y ha firmado para las tres próximas temporadas, hasta el 2028, con la intención de devolver la ilusión al madridismo. Para hacerlo, ya se han producido algunos fichajes importantes que han hecho aumentar el nivel de la plantilla, pero también harán falta bajas.

En ese sentido, el técnico ya ha empezado su limpieza particular en el equipo en su primer día de trabajo y habría programado hasta cuatro despidos de jugadores con los que ya no contará de cara a la próxima temporada y lo más probable es que no vuelvan a jugar con el Madrid. Se trata de Jesús Vallejo, David Alaba, Aurelien Tchouameni y Rodrygo, cuatro futbolistas que podrían tener que buscarse un nuevo destino.

Alonso ya ha decidido echar a cuatro jugadores del Madrid

En el caso del primero, la situación es la más simple, ya que no se le renovará su contrato que acaba en las próximas semanas y abandonará el conjunto blanco, incluso sin poder acabar el curso en el Mundial de Clubes. Con el austríaco, Alonso cree que ya no tiene el nivel suficiente para jugar en el Madrid, especialmente por sus constantes problemas físicos, y no le ve sitio en la plantilla.

Respecto al francés y al brasileño, el tolosarra también quedó decepcionado con ellos por el pésimo rendimiento que han demostrado esta campaña, por lo que tienen la puerta de salida abierta y si llega una oferta en condiciones a los despachos de la entidad madrileña se estudiará con mucho gusto. Alonso prefiere contar con otros jugadores más regulares y podrían acabar siendo vendidos.

Los blancos tendrán que vender para seguir fichando

A pesar de que el nuevo entrenador ha pedido un esfuerzo considerable a Florentino Pérez a la hora de reforzar la plantilla, especialmente económico, la realidad es que el Madrid también tendrá que vender para poder hacer una gran inversión en el mercado, y algunos de estos jugadores, como Tchouameni o Rodrygo, podrían ser claves, teniendo en cuenta el buen valor de mercado que tienen.