Xabi Alonso recibe quejas de jugadores del vestuario que aseguran que es tóxico para el Real Madrid

Desde su llegada al banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso ha comenzado a recibir reproches no solo por sus planteamientos tácticos, sino también por su trato interno. Varios medios han comenzado a apuntar quejas de jugadores hacia el técnico: algunos lo perciben como una figura con tacto limitado y poco empática, caracterizando el ambiente como cargado y, en ocasiones, incluso tóxico. Esto se suma a la introducción de nuevos líderes en el vestuario, como Kylian Mbappé, que parecen haber desplazado a veteranos consolidados, generando tensiones internas clandestinas.

El ambiente se enciende aún más con la actuación de Vinícius Jr., cuyo comportamiento en el campo —entre gestos hacia árbitros, celebraciones excesivas y acciones que distraen a sus compañeros— ha sido objeto de reproche directo por parte de pesos pesados como Bellingham y Modric. En este entorno inflamable, el estilo de mando de Xabi, con menos indulgencia que su predecesor, ha generado malestar, especialmente cuando ha empezado a tomar decisiones directas sobre roles y rotaciones.

Vinícius Jr.: show en el césped, renovación explosiva y roces con Mbappé

Vinícius Júnior atraviesa una situación delicada. Su renovación, inicialmente encaminada, se ha estancado tras exigir condiciones salariales similares a las de Mbappé, lo que ha generado malestar en el club y tensiones con la directiva. Además, sus desplantes en el campo —como la crítica a árbitros o exhibiciones innecesarias— han irritado tanto a sus compañeros como a la afición.

La llegada de Mbappé ha alterado el equilibrio ofensivo: el francés ha emergido como principal líder, tanto en el césped como en el vestuario, lo que ha provocado que Vinícius, antes indiscutible, pierda protagonismo. A esto se suma la creciente percepción de que ambos no encuentran complicidad sobre el terreno, generando desconexión en ataque.

Vinícius siente que el club respalda más a Mbappé

El entorno de Vinícius considera que parte del club no muestra suficiente respaldo ante lo que él percibe como una presión excesiva. Este cóctel de exigencias económicas, bajón deportivo y rivalidad latente con Mbappé ha contagiado al vestuario, y Xabi Alonso, atrapado en medio, se enfrenta al reto de restablecer la armonía sin ceder ante los egos.

La convivencia y los egos están al rojo vivo, y el éxito deportivo dependerá también de cómo se manejen estas tensiones de puertas adentro.