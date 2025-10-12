Xabi Alonso reconoce el error, el Real Madrid se equivocó, dos nombres

Xabi Alonso ha dado un paso al frente y ha reconocido internamente lo que muchos ya sospechaban: el Real Madrid se equivocó con la gestión de su lateral derecho. Ni Trent Alexander-Arnold ni Dani Carvajal han ofrecido el nivel esperado, y el técnico tolosarra ha tenido que improvisar una solución de urgencia. La elección ha sido clara: Fede Valverde ocupará el carril diestro mientras no se encuentre un equilibrio fiable en defensa.

Alexander-Arnold, llegado del Liverpool de la Premier League para aportar salida de balón y profundidad, no ha terminado de adaptarse al sistema de Xabi Alonso. Su perfil ofensivo, brillante en la liga inglesa, ha dejado al descubierto sus carencias defensivas en LaLiga, donde los rivales castigan cada desajuste. En los últimos encuentros, su falta de intensidad y su tendencia a perder la marca han costado goles y ocasiones claras.

Reconocimiento público y autocrítica en Valdebebas

Por su parte, Dani Carvajal, capitán y símbolo del vestuario, atraviesa un momento físico delicado. Las lesiones le han lastrado, y su rendimiento ya no es el mismo que en temporadas anteriores. Alonso, que le tiene un profundo respeto, ha decidido dosificarlo y relegarlo a un rol más secundario, consciente de que no puede sostener el ritmo competitivo actual.

El propio entrenador lo ha admitido en privado: “Nos precipitamos con los laterales, no encontramos el equilibrio”. Una frase que refleja la autocrítica de un técnico que no teme reconocer sus errores, pero que también demuestra que está dispuesto a corregirlos antes de que sea demasiado tarde.

Valverde, la solución inesperada en el lateral derecho

La gran sorpresa ha sido la reconversión de Fede Valverde. El uruguayo, conocido por su despliegue físico y compromiso, ha aceptado el reto sin protestar. Su potencia, velocidad y sacrificio táctico han convencido al cuerpo técnico, que lo ve como la pieza que puede ofrecer estabilidad en un sector del campo donde el Madrid ha sufrido demasiado.

Desde el club se valora la humildad de Valverde, pero también se asume que esta no puede ser una solución permanente. Xabi Alonso ha pedido tiempo para reestructurar el sistema defensivo y analizar opciones de futuro.