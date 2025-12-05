Xabi Alonso salva únicamente a cinco jugadores del Real Madrid

Los primeros meses de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid no están siendo nada fáciles. El tolosarra está siendo muy cuestionado por el pobre juego del equipo y por los problemas que está teniendo en el vestuario, con muchos jugadores en su contra. Aun así, el técnico está aguantando y, de momento, salvaría únicamente a cinco futbolistas de la plantilla actual.

El entrenador tiene a cinco intocables en el Madrid y ha dejado claro que no pueden ser vendidos bajo ningún concepto, siempre y cuando ellos mismos no pidan salir. Se trata de Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham y Fede Valverde. Aunque algunos nombres sorprendan, principalmente por la mala relación de Alonso con algunos de ellos, el técnico les tiene confianza.

Xabi Alonso tiene a cinco intocables dentro de la plantilla del Madrid

Básicamente, son las estrellas más importantes que tiene el conjunto blanco en sus filas. El belga sigue siendo el mejor portero del mundo para el club, por lo que no hay debate acerca de su figura bajo palos. Ha salvado en innumerables ocasiones al equipo, y a pesar de que tiene ya 33 años, aún no se le ha buscado ningún remplazo porque sigue rindiendo a un muy buen nivel.

Con Mbappé, sobran las palabras, teniendo en cuenta que ha sido el líder del equipo en estos primeros meses del curso gracias a sus goles. La situación ha cambiado con Vinicius, ya que Alonso se ha tenido que bajar los pantalones para rebajar la tensión con el brasileño, aunque la relación entre ambos sigue siendo mala y la continuidad del extremo podría peligrar si el técnico sigue.

Son las estrellas del equipo y el técnico tolosarra confía en ellos

Con Bellingham y Valverde, el problema es similar, ya que tanto el inglés como el uruguayo no acaban de estar cómodos con las indicaciones del entrenador y las posiciones en las que han tenido que actuar en el terreno de juego. Aun así, para Alonso son figuras clave en el Madrid y no se ha planteado en ningún momento sus salidas, a pesar del mal rollo que ha habido en el vestuario.