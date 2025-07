Xabi Alonso se carga a un futbolista del Madrid, dos están llevando una vida preocupante

El nuevo proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid empieza a tomar decisiones drásticas, y una de las más llamativas es la situación de Endrick, uno de los jóvenes talentos con mayor proyección. Según fuentes internas, el técnico ha decidido apartar al brasileño del primer equipo por una “vida preocupante” que está afectando no solo a su rendimiento, sino también a su actitud dentro y fuera del club. Endrick, junto con Brahim Díaz, está mostrando signos claros de falta de concentración y motivación, algo que Xabi Alonso no está dispuesto a tolerar en su vestuario.

El exjugador del Liverpool ha puesto el listón muy alto en cuanto a disciplina y compromiso. En este sentido, la situación de Endrick preocupa seriamente a la directiva y al cuerpo técnico. No se trata solo de sus prestaciones futbolísticas, sino también de su comportamiento fuera del campo, que está generando dudas sobre su futuro en el Real Madrid. La falta de concentración y el desinterés que muestran ambos futbolistas han hecho que Xabi Alonso tome una decisión firme: no cuentan para el proyecto presente y futuro del equipo, y se buscará una salida para ellos.

El caso de Brahim Díaz no es muy diferente al de Endrick. Ambos jugadores están atravesando un momento complicado que va más allá de lo deportivo. Desde el cuerpo técnico alertan que los jóvenes están “descentrados y desmotivados”, lo que se refleja en su rendimiento irregular en los entrenamientos y en los pocos minutos que están teniendo en los partidos oficiales. Esta actitud, según fuentes cercanas a Xabi Alonso, no encaja en la filosofía de trabajo que quiere implantar el entrenador vasco.

El club no solo busca talento, sino también compromiso y profesionalidad, y parece que ni Endrick ni Brahim están mostrando la dedicación necesaria para mantenerse en un equipo como el Real Madrid. Por eso, la directiva ya trabaja en posibles salidas o cesiones que permitan a ambos jugadores reencontrarse con su mejor versión, lejos de la presión del club blanco.

En definitiva, Xabi Alonso ha dejado claro que no hay espacio para futbolistas que no estén mentalmente preparados y que no den el máximo en cada momento. La exigencia es máxima y, de momento, Endrick y Brahim Díaz están pagando las consecuencias de una vida preocupante que les aleja de la élite del Real Madrid. El futuro de ambos pasa, ahora mismo, por la búsqueda de una oportunidad fuera del club.