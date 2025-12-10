Xabi Alonso se siente traicionado por el Real Madrid

Xabi Alonso está en la cuerda floja como entrenador del Real Madrid. El tolosarra podría estar viviendo sus últimos días o incluso sus últimas horas en el cargo, teniendo en cuenta que un próximo tropiezo para el conjunto blanco podría ser fulminante. Y podría llegar este mismo miércoles, con los madrileños recibiendo la visita del Manchester City de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu.

Aun así, el técnico se siente muy traicionado por el Madrid y cree que la directiva, con Florentino Pérez a la cabeza, no le ha apoyado lo suficiente en esta crisis. Aunque el entrenador es siempre al que se le cuestiona y critica más cuando un equipo no gana, el vasco piensa que el club podría haberle dado más ánimos y poner su figura por delante antes que al vestuario en sí.

Xabi Alonso cree que la directiva del Madrid no le ha dado apoyo

De hecho, Alonso cree que el presidente ha antepuesto antes a los jugadores y, en especial, a los pesos pesados dentro de la plantilla, antes que a él, lo que ha demostrado la debilidad que tiene el tolosarra ante el equipo. Por eso, si los futbolistas se creen superiores al técnico y piensan que pueden hacer lo que quieran por delante de él, la situación es prácticamente insostenible.

Todo empezó con la polémica de Vinicius en el Clásico, ya que la directiva del Madrid no quiso meterse por en medio y no le reprochó nada al brasileño. Simplemente, dejó que la situación se resolviera dentro del vestuario entre el jugador y el entrenador, pero no fue así, y el extremo acabó pidiéndole perdón a todo el mundo menos al técnico, algo que fue totalmente premeditado.

El técnico tolosarra se siente muy traicionado por el club

Alonso ya no se siente cómodo entrenando al conjunto blanco y cree que, a las primeras de cambio, en el próximo descalabro, el vestuario cumplirá su deseo de que sea relegado del cargo, como así quieren algunos futbolistas muy importantes, como el mismo Vinicius. El vasco ha intentado hacerlo lo máximo posible, pero cree que no ha tenido las herramientas suficientes y la confianza del club.