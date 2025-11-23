Xabi Alonso, sin piedad, no le tiembla el pulso y lo deja fuera del once del Real Madrid

Xabi Alonso ha demostrado desde su llegada al banquillo del Real Madrid que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones importantes. La última, significativa, afecta a Trent Alexander-Arnold: el técnico tiene previsto dejar al lateral inglés fuera del once inicial en la visita al estadio del Elche, un movimiento que busca sacudir el rendimiento de una banda derecha que no ha terminado de ofrecer garantías esta temporada.

El rendimiento de Trent Alexander-Arnold ha sido irregular desde su llegada al Madrid. Su capacidad creativa sigue siendo incuestionable, pero el conjunto blanco apenas ha podido disfrutarla de manera continuada. Problemas físicos encadenados, molestias recurrentes y dificultades para adaptarse a la intensidad defensiva que exige el sistema de Alonso han limitado su impacto. En el cuerpo técnico se reconoce que el inglés ha ofrecido momentos de calidad, aunque muy espaciados y lejos del nivel que mostró en la Premier League.

Valverde, la solución de emergencia

La decisión de dejar a Trent Alexander-Arnold en el banquillo se entiende también por la limitada competencia real en el puesto. Dani Carvajal, aunque sigue siendo un lateral fiable, arrastra una carga de partidos considerable y no puede asumir todos los encuentros de máxima exigencia. Ante este escenario, Xabi Alonso ha vuelto a mirar hacia Fede Valverde como alternativa, especialmente para partidos donde la solidez defensiva y la presencia física resultan fundamentales.

El uruguayo ya ha manifestado al técnico que prefiere jugar en su posición natural en el centro del campo, donde históricamente ha ofrecido su mejor versión. Sin embargo, el técnico donostiarra valora enormemente su despliegue, su lectura defensiva y su capacidad para cubrir metros a alta velocidad, cualidades que considera imprescindibles para equilibrar una banda que ha sufrido más de la cuenta.

Alexander-Arnold tendrá que aprovechar su oportunidad

La visita a Elche se convierte, así, en un punto de inflexión: una oportunidad para que Alexander-Arnold recupere sensaciones desde el banquillo, mientras Valverde —de nuevo lateral circunstancial— vuelve a ser la pieza que garantiza el orden y la fiabilidad que Alonso exige. El mensaje es claro: en este Madrid, nadie tiene el puesto asegurado.