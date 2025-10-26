Xabi Alonso toma la decisión más arriesgada, no juega el Clásico, no estará conta el Barça

Xabi Alonso ha decidido dar un giro inesperado en la preparación del Clásico frente al FC Barcelona. El técnico del Real Madrid ha optado por no incluir a Mastantuono en el once titular, una decisión que supone un riesgo importante dadas las expectativas generadas en torno al joven argentino. Según fuentes cercanas al club, Arda Güler y Jude Bellingham aparecen como principales candidatos para ocupar su lugar, adelantando al canterano en la jerarquía de Alonso.

El motivo de esta decisión, según el propio entrenador, radica en el rendimiento reciente de Mastantuono, que no ha logrado mantener la consistencia necesaria para partidos de alta exigencia como el Clásico. Además, la planificación táctica del partido influye directamente: Xabi Alonso contempla un doble pivote defensivo formado por Tchouameni y Camavinga, una estructura que requiere equilibrio, intensidad y experiencia en la recuperación, factores que hacen que Arda Güler y Bellingham se ajusten mejor al plan estratégico del entrenador.

Mastantuono, fuera del Clásico: la apuesta arriesgada de Alonso

A pesar de que Mastantuono cuenta con la calidad técnica y la proyección prometedora, Alonso prioriza la seguridad táctica y la capacidad de reacción inmediata frente a un Barça que se caracteriza por su verticalidad y presión intensa. Esta decisión demuestra que la titularidad en el Real Madrid no está garantizada por nombre o proyección, sino por adaptación al plan de juego y momento físico de cada jugador.

Esta medida también envía un mensaje al resto de la plantilla: el rendimiento y la adaptación a la estrategia del equipo son prioritarios sobre cualquier reputación individual. Mastantuono tendrá que esperar su oportunidad, mientras que Arda Güler y Bellingham tienen la responsabilidad de liderar el mediocampo y marcar la diferencia en uno de los partidos más importantes de la temporada para el Real Madrid.

Arda Güler y Bellingham, la alternativa confiable

La presencia de Arda Güler y Bellingham en el once inicial refuerza la propuesta ofensiva y defensiva al mismo tiempo. Güler aporta creatividad, visión de juego y capacidad para conectar con las bandas, mientras que Bellingham ofrece fuerza, desplazamiento en campo contrario y control del ritmo. Ambos jugadores representan soluciones inmediatas que se ajustan al esquema previsto por Alonso, especialmente en la transición rápida que se espera del Clásico.