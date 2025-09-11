Xabi Alonso toma una decisión controvertida y lo manda al banquillo a pesar de ser de lo mejor del Real Madrid

Xabi Alonso ha dejado claro desde su primer día en el Real Madrid que no se casará con ningún jugador de la plantilla y que se limitará a dar oportunidades a los que más se lo merezcan. Sin embargo, el tolosarra, de cada al partido de este sábado contra la Real Sociedad, correspondiente a la cuarta jornada de Liga, habría tomado una decisión controvertida con un futbolista.

El técnico habría decidido mandar al banquillo a Franco Mastantuono, uno de los fichajes más ilusionantes que ha hecho el conjunto blanco este verano, y quitarle la titularidad que se había ganado en las dos últimas jornadas de la competición doméstica. A pesar de que ha sido de lo mejor del Madrid en estos partidos, el argentino podría no salir de inicio en los siguientes.

Xabi Alonso habría decidido mandar al banquillo a Franco Mastantuono

Alonso sabe que no se debe quemar al joven y le irá dando oportunidades en el terreno de juego, siempre y cuando se las merezca, para que vaya creciendo y madurando. Pero entiende que no le puede dar la titularidad en todos los partidos y esperar que los resuelva él solo, ya que acaba de cumplir los 18 años y se está adaptando a un cambio de vida muy drástico desde su llegada de Argentina.

Además, y teniendo en cuenta la competencia que tendría Mastantuono en su posición natural, la de extremo derecho, es normal que el entrenador vaya rotando, ya que en esa demarcación pueden jugar otros como Rodrygo Goes o Brahim Díaz. Por otra parte, también se espera el retorno de Jude Bellingham, lo que comportará que haya un sitio menos en el once.

El Madrid quiere ir con cautela con el extremo argentino

Aun así, tanto el club como el cuerpo técnico están muy contentos con el argentino y han preparado un plan específico para que su primera temporada en el Madrid sea un éxito, poniendo siempre por delante su adaptación y su crecimiento como futbolista, ya que el conjunto blanco espera que sea una estrella en el fútbol mundial y que traiga muchas alegrías al Santiago Bernabéu en los próximos años.