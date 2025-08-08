Xabi Alonso y Vinicius van de mal en peor, enganchada en el entrenamiento, no le pasará ni una

El Real Madrid ha empezado su primera semana de entrenamientos para preparar la pretemporada. Será la más corta de la historia, ya que el conjunto blanco jugará su primer partido de Liga en menos de dos semanas. Por eso, Xabi Alonso y su cuerpo técnico están intentando poner a tono a sus jugadores con dobles sesiones y con encuentros entre todos los miembros de la plantilla.

Sin embargo, en uno de estos partidillos, se habría producido una enganchada entre el tolosarra y Vinicius, uno de los futbolistas que está en el punto de mira por las tensiones que hay dentro del club por su renovación. Alonso tiene claro que no le dejará pasar ni una, ya que con él no tendrá el mismo privilegio que tenía con Carlo Ancelotti, teniendo en cuenta que el italiano le dejaba pasar todo.

Xabi Alonso le ha recriminado a Vinicius un aspecto en el entrenamiento

En el partido de entrenamiento, el vasco le recriminó que no presionara más arriba, ya que es una de las peticiones más exigentes que ha puesto Alonso encima de la mesa desde su llegada: presión y defensa, un aspecto que va dirigido a todos los jugadores de la plantilla, sean estrellas o no y lleven el nombre que lleven en la espalda. Pues bien, es algo que a Vinicius no le gustó.

El brasileño no entendió este enfado de su entrenador en un encuentro que no era nada importante y que no significaba nada, además de encontrar muy molesto y repetitivo que le diga una y otra vez lo que tiene que hacer, especialmente poniendo el foco en un apartado, el de la presión, que a Vinicius no le gusta nada y que entiende que, siendo un delantero, no hace falta que baje tanto a defender.

La relación entre el tolosarra y el brasileño va de mal en peor

La relación entre ambos no ha empezado con el mejor pie y, de hecho, el extremo cree que el tolosarra ya está beneficiando a Kylian Mbappé, a pesar de que ha estado menos tiempo con él en el terreno de juego por los problemas que tuvo en el Mundial de Clubes. Aun así, Vinicius se ha quejado de favoritismo con su compañero de ataque, aunque para él es un rival.