Zidane pide cuatro fichajes y tres salidas para volver al Real Madrid

Zinedine Zidane es uno de los nombres que estaría barajando el Real Madrid para sustituir a Xabi Alonso en caso de destitución. El tolosarra pende de un hilo y alguna derrota en los próximos partidos podría provocar su final, por lo que Florentino Pérez ya está trabajando en la búsqueda de posibles relevos. Y ahí, entraría de nuevo el francés para que volviese al conjunto blanco.

Eso sí, el técnico, que estaría dispuesto a renunciar a la selección francesa para volver al Madrid, tendría algunas exigencias destacables que pondría encima de la mesa para dar el sí definitivo al presidente. Zidane quiere una limpieza en la plantilla para tomar las riendas del equipo y habría pedido cuatro fichajes y tres salidas para ser el relevo de Alonso en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Zidane quiere una revolución en la plantilla para volver al Madrid

El francés considera que se necesitan cuatro incorporaciones imprescindibles para recuperar el rendimiento de la plantilla y reforzar algunas posiciones débiles. Se trata de un delantero centro de calidad, para que Kylian Mbappé pueda jugar en la banda, un mediocentro defensivo, ya que Aurelien Tchouameni no acaba de convencer, un lateral izquierdo que sea un buen suplente y un central para la zaga.

La primera decisión provocaría una polémica con Vinicius y, de hecho, Zidane considera que el brasileño no tendría cabida en su equipo y sería una de las salidas dolorosas que querría implementar el entrenador. El carioca podría hacer las maletas junto a Dani Ceballos y Brahim Díaz, otros jugadores con los que no contaría el técnico en el supuesto caso de que volviese al Madrid en las próximas semanas.

El técnico francés ha pedido cuatro fichajes y tres salidas

Aun así, está por ver si la dirección deportiva podrá cumplir todas estas exigencias de Zidane. De momento, estaría dispuesto a volver hasta el final de temporada para superar la crisis que está viviendo la entidad madrileña y, luego, solo se quedaría si se cumplieran las peticiones que el entrenador ya habría dejado entrever en los primeros contactos informales que habría tenido con Florentino Pérez.